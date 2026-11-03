Un mecanic de 26 de ani din Reghin a câștigat concursul Mecanicul Anului 2026

Un mecanic de 26 de ani din Reghin a câștigat concursul Mecanicul...

179791 – 03112026 – Teodor Doca, în vârstă de 26 de ani, din Reghin, a câștigat titlul Mecanicul Anului 2026 și premiul principal al competiției, un autoturism Renault Clio, după ce a identificat și remediat o defecțiune la sistemul de alimentare al mașinii în mai puțin de 16 minute.

Finala competiției s-a desfășurat la Palatul Parlamentului, în fața a sute de spectatori. Doca lucrează la un service din Cluj-Napoca și a participat pentru a treia oară la concurs.

Proba decisivă a presupus identificarea unei defecțiuni la un autoturism care nu pornea. Concurenții au avut la dispoziție cel mult 30 de minute pentru stabilirea cauzei și repornirea motorului. Doca a identificat un scurtcircuit la pompa de benzină, a remediat problema și a pornit mașina în mai puțin de 16 minute.

Ediția din 2026 a înregistrat aproape 4.000 de înscrieri în faza preliminară, iar 102 participanți au ajuns în finala de la București. Competiția a avut trei categorii: Mecanică, Diagnoză și Vopsitorie.

La categoria Mecanică, premiul de 2.000 de euro a fost câștigat de Petru Zuga, în vârstă de 28 de ani, din Cugir, județul Alba. Acesta a înlocuit trei bucșe dintr-o fuzetă în puțin peste șapte minute și a anunțat că intenționează să-și deschidă propria afacere în domeniul reparațiilor auto.

Daniel Zirbo, în vârstă de 38 de ani, din Cluj-Napoca, a câștigat categoria Vopsitorie și premiul de 2.000 de euro. El lucrează de 21 de ani la același service în care este angajat și Teodor Doca.

Potrivit organizatorilor, concursul a fost lansat în 2011 și a adunat, de-a lungul celor 15 ediții, peste 25.000 de participanți.