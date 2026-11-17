UNICEF: 20 de milioane de copii, victime ale abuzurilor sexuale facilitate de...

179923 – 17112026 – Aproximativ 20 de milioane de copii cu vârste între 12 și 17 ani din 21 de țări au fost victimele cel puțin unei forme de exploatare sau abuz sexual facilitat de tehnologie, într-un interval de un an, potrivit unui raport publicat de UNICEF la 3 septembrie 2026. Cercetarea arată că rețelele sociale și jocurile online sunt folosite pentru abordarea, manipularea și exploatarea minorilor, iar cele mai multe cazuri nu ajung în atenția autorităților.

Raportul „Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse” reunește mărturii ale copiilor și date din cercetări desfășurate în 21 de țări. Analiza se bazează pe sondaje reprezentative la nivel național, realizate în rândul a aproximativ 21.000 de copii care utilizează internetul, cu vârste între 12 și 17 ani, precum și pe interviuri aprofundate cu 100 de tineri care au trecut prin experiențe de abuz în copilărie.

Potrivit UNICEF, peste 15 milioane de copii au fost expuși unor materiale cu caracter sexual fără să le dorească, aproximativ nouă milioane au primit solicitări de a participa la conversații sexuale sau de a transmite imagini intime împotriva voinței lor, iar patru milioane au avut imagini sexuale cu ei distribuite fără consimțământ.

Rețelele sociale, principalele spații în care se produc abuzurile

Aproape 60% dintre cazurile analizate au fost asociate unor platforme de socializare precum Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok și WhatsApp. Alte 14% s-au produs în jocuri online.

Cercetarea contrazice și percepția potrivit căreia agresorii sunt, în principal, persoane necunoscute victimelor. În 57% dintre cazuri, copiii au declarat că persoana implicată în abuz era cineva pe care îl cunoșteau deja, precum un coleg, un prieten, un partener sau un membru al familiei. În 38% dintre situații, primul contact cu agresorul a avut loc pe internet.

Raportul evidențiază și dificultatea identificării și raportării acestor fapte. Peste 40% dintre experiențele de abuz nu au fost dezvăluite nimănui, iar mai puțin de 1% au fost raportate poliției, serviciilor sociale sau liniilor de asistență. Printre motivele pentru care copiii păstrează tăcerea se numără lipsa informațiilor despre locurile în care pot cere ajutorul și teama de consecințe.

Efectele asupra sănătății emoționale

UNICEF atrage atenția asupra efectelor pe care exploatarea sexuală facilitată de tehnologie le poate avea asupra dezvoltării și stării emoționale a copiilor.

Potrivit analizei, copiii care au trecut prin astfel de experiențe au fost de patru ori mai predispuși să raporteze gânduri sau comportamente suicidare și automutilare, comparativ cu cei care nu au fost victime ale acestor forme de abuz. Nivelurile de anxietate au fost, de asemenea, mai ridicate.

Organizația subliniază că rușinea, teama, confuzia și izolarea îi pot împiedica pe minori să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat și să solicite sprijin.

UNICEF cere măsuri de protecție direct de la platformele digitale

Raportul recomandă guvernelor să consolideze legislația privind protecția minorilor în mediul digital și să introducă mecanisme de responsabilizare a companiilor tehnologice.

Printre măsurile propuse se numără protecția datelor personale ale copiilor, limitarea contactelor nesolicitate din partea adulților, îmbunătățirea sistemelor de detectare și raportare a abuzurilor și controlul modului în care algoritmii recomandă conținut utilizatorilor minori.

UNICEF solicită și servicii accesibile prin care copiii să poată raporta incidentele și să primească sprijin din partea specialiștilor în protecția copilului, sănătate și justiție. Organizația consideră că responsabilitatea prevenirii abuzurilor trebuie să revină în primul rând adulților, instituțiilor și companiilor care dezvoltă și administrează platformele digitale.

Un studiu european: numai 48% dintre copii se simt în siguranță pe internet

Problemele semnalate de UNICEF sunt completate de rezultatele studiului comparativ EU Kids Online 2026, realizat în 19 țări europene, pe un eșantion de 28.465 de copii cu vârste între 10 și 16 ani. Cercetarea, coordonată de o rețea internațională de specialiști și realizată în colaborare cu Universitatea din Oslo și London School of Economics and Political Science, analizează accesul copiilor la internet, competențele digitale, expunerea la conținut nociv și percepția asupra siguranței online.

Doar 48% dintre copiii intervievați au declarat că se simt în siguranță pe internet. Patru din zece au întâlnit imagini violente sau șocante, 39% au fost expuși la conținut despre metode de a deveni foarte slabi, iar 37% au întâlnit materiale despre automutilare.

Proporția copiilor care au declarat că au fost deranjați sau afectați de o experiență online în ultima lună a crescut de la 7% în 2020 la 23% în cercetarea din 2025-2026. Totodată, numai jumătate dintre copii au spus că părinții discută cu ei despre activitățile desfășurate pe internet, față de 66% în 2020.

Studiul arată și că aproximativ două treimi dintre copiii participanți utilizează în mod regulat instrumente de inteligență artificială, în special pentru activități educaționale și practice. Cercetătorii atrag atenția asupra nevoii de protejare a datelor personale și de supraveghere umană a sistemelor algoritmice și de inteligență artificială.

Cele două cercetări indică necesitatea unor măsuri coordonate între autorități, școli, familii și companiile care administrează serviciile digitale. Pentru UNICEF, protejarea minorilor presupune ca siguranța să fie integrată în proiectarea platformelor, iar copiii să aibă acces la mecanisme de raportare și sprijin atunci când se confruntă cu abuzuri.

România, printre țările cu cele mai multe experiențe online negative. Doar 36% dintre copiii români se simt în siguranță pe internet

Doar 36% dintre copiii din România cu vârste între 10 și 16 ani declară că se simt în siguranță pe internet, față de media europeană de 48%, potrivit studiului comparativ EU Kids Online 2026. Cercetarea, realizată în 19 țări europene, arată că jumătate dintre copiii români au trecut prin experiențe online care i-au deranjat sau i-au afectat emoțional în ultimul an.

Studiul a inclus 1.063 de copii din România, într-un eșantion total de 28.465 de participanți din 19 țări. Cercetătorii au analizat accesul la internet, comportamentul digital, expunerea la conținut dăunător, experiențele de hărțuire și măsurile de protecție oferite de părinți.

Mult timp pe internet și un sentiment redus de siguranță

Datele arată că 93% dintre copiii români accesează zilnic internetul de pe telefon, comparativ cu media europeană de 87%. Totodată, 78% intră online de mai multe ori pe zi, față de 58% la nivel european.

Diferența dintre frecvența utilizării și percepția siguranței este una dintre constatările cercetării. Deși internetul face parte din activitățile cotidiene ale copiilor, numai puțin peste o treime dintre aceștia declară că se simt protejați în mediul digital.

Aproximativ 50% dintre copiii români au declarat că au avut, în ultimul an, experiențe online care i-au deranjat sau i-au afectat. În funcție de vârstă, 40% dintre copiii de 10 ani și 37% dintre cei de 15–16 ani au raportat experiențe neplăcute cel puțin lunar.

Dificultăți în identificarea informațiilor false

Cercetarea evidențiază și nivelul redus al unor competențe necesare pentru utilizarea critică a internetului.

Numai 24% dintre copiii români știu că primul rezultat afișat de un motor de căutare nu este neapărat cea mai bună sursă de informații. Procentul este cel mai mic dintre cele 19 țări analizate.

De asemenea, doar 35% înțeleg că două persoane pot primi rezultate diferite atunci când caută același lucru pe internet, în funcție de istoricul și preferințele lor de navigare.

În privința inteligenței artificiale generative, 63% dintre copiii români declară că utilizează astfel de instrumente, un procent apropiat de media europeană, de aproximativ 67%.

Părinții folosesc mai puțin instrumentele de control digital

Datele privind implicarea părinților indică diferențe între România și media europeană. Doar 26% dintre copiii români spun că părinții folosesc filtre sau sisteme de blocare a conținutului, față de 38% în celelalte țări participante.

Verificarea conținutului și a aplicațiilor utilizate de copii este menționată de 24% dintre respondenții din România, comparativ cu 40% la nivel european. În ceea ce privește serviciile de limitare a timpului petrecut online, procentul este de 19% în România și de 40% în eșantionul european.

În cazul unei experiențe online neplăcute, 39% dintre copiii români au declarat că au discutat cu un prieten de aceeași vârstă, iar 36% au apelat la un părinte sau la un îngrijitor. Aproximativ 16% nu au vorbit cu nimeni despre incident.

Rezultatele EU Kids Online 2026 arată că accesul timpuriu și frecvent la internet nu este însoțit întotdeauna de competențe suficiente pentru recunoașterea riscurilor și gestionarea situațiilor periculoase.

Cercetătorii recomandă consolidarea educației digitale, implicarea părinților și dezvoltarea unor mecanisme de protecție adaptate vârstei. Platformele online au, la rândul lor, responsabilitatea de a limita expunerea minorilor la conținut dăunător și de a pune la dispoziție instrumente accesibile pentru raportarea abuzurilor.