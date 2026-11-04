Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă va fi repornită

179811 – 04112026 – Au început manevrele pentru repornirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. SN Nuclearelectrica SA a anunțat că operațiunile au fost demarate marți, 4 noiembrie 2026, după îndeplinirea condițiilor minime necesare pentru reluarea funcționării în siguranță.

Potrivit companiei, resincronizarea reactorului la Sistemul Energetic Național este estimată pentru vineri, 6 noiembrie.

Directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară, a transmis că reluarea funcționării Unității 1 este un pas important pentru securitatea energetică și stabilitatea sistemului național. Acesta a precizat că, pe perioada opririi, specialiștii centralei au desfășurat activități pentru menținerea instalațiilor în condiții de siguranță.

Reprezentanții companiei lucrează, împreună cu autoritățile și partenerii, la soluții pe termen scurt, mediu și lung, pentru creșterea disponibilității instalațiilor în cazul unor situații similare.

În ceea ce privește Unitatea 2, repornirea acesteia depinde de creșterea susținută a nivelului Dunării. Funcționarea Unității 1 necesită volume importante de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va determina scăderea nivelului în bazinul de aspirație. După îndeplinirea condițiilor necesare, Unitatea 2 va putea fi repornită și conectată ulterior la Sistemul Energetic Național. Sursa:tvrinfo