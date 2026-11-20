179965 – 20112026 – Uniunea Europeană și Marea Britanie încearcă să ajungă la un acord privind aprofundarea cooperării economice și comerciale.

Premierul britanic Andy Burnham va discuta astăzi, vineri, 20 noiembrie 2026, cu liderii europeni despre eliminarea unor bariere comerciale apărute după Brexit și despre reluarea cooperării în domenii precum agricultura, energia și mobilitatea tinerilor.

Negocierile vizează simplificarea controalelor sanitare pentru produsele agricole, conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii și introducerea unui program de mobilitate pentru tineri.

Există însă divergențe privind condițiile de participare a studenților europeni la universitățile britanice, contribuțiile financiare ale Londrei și accesul Marii Britanii la piața europeană a energiei electrice.

Un eventual acord ar reprezenta prima extindere importantă a relațiilor comerciale dintre cele două părți după ieșirea Regatului Unit din UE, în 2020.