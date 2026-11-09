Ursula von der Leyen vine luni în România. Securitatea Mării Negre și extinderea UE, pe agenda discuțiilor

179839 – 09112026 – Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni, 9 noiembrie, o vizită în România, în cadrul unui turneu în regiunea Mării Negre. Programul include întrevederi cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu.

Discuțiile dintre șefa executivului european și președintele României vor aborda securitatea și apărarea europeană, cu accent pe regiunea Mării Negre, competitivitatea economiei europene, problemele energetice și extinderea Uniunii Europene. Un alt subiect îl reprezintă sprijinul României pentru Republica Moldova și negocierile privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2028–2034.

Vizita are loc într-o perioadă în care securitatea regională, conectivitatea energetică și parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei se află pe agenda instituțiilor europene. Întâlnirile de la București vor oferi prilejul discutării priorităților României în aceste dosare.

Precedenta vizită a Ursulei von der Leyen în România, la 1 septembrie 2025, a avut legătură directă cu programul european SAFE, dar agenda a fost mai largă și a inclus securitatea flancului estic, cooperarea UE–NATO și apărarea la Marea Neagră.

Ursula von der Leyen s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la Constanța, vizita având o accentuată componentă legată de apărare și de finanțarea capacităților militare europene. Cei doi au vizitat fregata „Regele Ferdinand”, Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și Portul Militar Constanța. Discuțiile au vizat dezvoltarea industriei europene de apărare, capacitățile militare și rolul strategic al României în regiune. Instrumentul SAFE a fost unul dintre subiectele centrale.

Marți, 10 noiembrie, Ursula von der Leyen este așteptată la Varna, în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală „Nikolai Vapțarov”. Miercuri, ea va participa la conferința ONU privind schimbările climatice COP31, organizată la Antalya, în Turcia. Joi și vineri, președinta Comisiei Europene va lua parte la reuniunea Comunității Politice Europene și, respectiv, la reuniunea informală a membrilor Consiliului European, ambele programate la Dublin, în Irlanda.