179948 – 19112026 – Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 18 noiembrie, în calitate de for decizional, un proiect de lege prin care verificarea calității de asigurat în sistemul public de sănătate se va face, ca regulă generală, electronic, prin platformele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsura elimină obligația pacienților de a prezenta adeverințe eliberate de casele de asigurări atunci când statutul lor poate fi verificat direct în sistemele informatice.

Potrivit noilor prevederi, calitatea de asigurat va putea fi dovedită prin cardul național de sănătate, prin documentul electronic rezultat în urma verificării efectuate de furnizorul de servicii medicale sau, în situații excepționale, prin adeverința eliberată de casa de asigurări de sănătate.

Furnizorii de servicii medicale vor fi obligați să verifice electronic statutul pacienților

Proiectul introduce obligația furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente și materiale sanitare aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate de a utiliza instrumentele electronice puse la dispoziție de CNAS pentru verificarea statutului de asigurat.

Un amendament adoptat de deputați stabilește că documentul generat în urma verificării electronice va conține data și ora operațiunii, un identificator unic, rezultatul verificării, entitatea care a efectuat-o și datele strict necesare identificării persoanei. Documentul nu va include informații despre starea de sănătate a pacientului.

Înscrisul electronic va avea valoare juridică pentru dovedirea calității de asigurat, în condițiile stabilite de lege.

Proiectul interzice solicitarea adeverinței de asigurat atunci când statutul pacientului poate fi confirmat electronic.

Documentul va putea fi cerut în continuare în situații excepționale: când sistemele informatice nu funcționează temporar, când există probleme tehnice, când persoana nu poate fi identificată sau când datele necesare lipsesc temporar din bazele informatice ale CNAS.

Aceeași soluție se aplică persoanelor care nu figurează temporar în baza electronică a instituției. În aceste cazuri, calitatea de asigurat va putea fi demonstrată prin documentele justificative prevăzute în normele metodologice.

O excepție distinctă este prevăzută pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național de sănătate. Acestea vor putea utiliza în continuare adeverința de asigurat.

Proiectul reglementează și situația persoanelor care tocmai au început o activitate în baza unui contract de muncă sau a unui raport de serviciu și solicită servicii medicale înainte ca angajatorul să depună declarația fiscală privind contribuțiile sociale și evidența nominală a persoanelor asigurate. Și în acest caz, statutul de asigurat va putea fi dovedit prin documentele prevăzute de normele metodologice.

Lipsa cardului nu va însemna automat plata serviciilor medicale

O altă modificare vizează situațiile în care pacientul nu poate prezenta cardul național de sănătate.

Potrivit noilor prevederi, persoana asigurată va putea comunica datele de identificare necesare pentru verificarea electronică a statutului său. Dacă sistemul CNAS confirmă calitatea de asigurat, serviciile medicale vor putea fi acordate în condițiile pachetului de bază, chiar dacă pacientul nu prezintă fizic cardul.

Acordarea serviciilor contra cost, cu excepția celor incluse în pachetul minimal, va interveni atunci când statutul de asigurat nu poate fi confirmat prin verificare electronică și nu există o altă modalitate legală de dovedire a acestuia.