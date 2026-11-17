179921 – 17112026 – Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu a organizat, la Bruxelles, două manifestări dedicate parcursului european al Republicii Moldova, la care a participat și președinta Maia Sandu. Evenimentele au abordat relațiile culturale dintre cele două state, sprijinul financiar european și proiectele de cooperare transfrontalieră.

Prima reuniune, intitulată „Republica Moldova și Uniunea Europeană: valori comune, viitor comun”, a avut loc la Biblioteca Parlamentului European. La dezbatere au participat scriitorii Tatiana Țîbuleac, Oleg Serebrian și Ionela Hadârcă, într-o discuție moderată de Paula Erizanu.

Participanții au discutat despre rolul limbii române, al literaturii și al schimburilor culturale în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Cel de-al doilea eveniment a fost dedicat volumului „România și Republica Moldova. Parteneriatul pentru Uniunea Europeană”, publicat de Club România. Lucrarea reunește contribuțiile a peste 70 de autori din România, Republica Moldova și instituțiile europene.

În cadrul dezbaterii, Victor Negrescu a susținut că România trebuie să intensifice proiectele comune de infrastructură, interconectările energetice, construcția de poduri peste Prut și cooperarea în educație, sănătate și economie.

Eurodeputatul a prezentat și rezultatele negocierilor privind Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro. Potrivit acestuia, Parlamentul European a obținut suplimentarea cu 100 de milioane de euro a componentei de granturi și majorarea prefinanțării de la 7% la 18%.

Negrescu a mai anunțat alocarea unui milion de euro suplimentar pentru Republica Moldova și a 13 milioane de euro pentru Vecinătatea Estică, în cadrul acordului politic privind bugetul UE pentru 2027.

În ceea ce privește calendarul aderării, eurodeputatul a susținut obiectivul încheierii negocierilor în 2028 și al aderării până în 2030. Acesta a amintit și apelul adresat președintelui Consiliului European, António Costa, semnat de 55 de eurodeputați din 19 state membre, pentru accelerarea procesului de integrare.

Trebuie precizat că termenele 2028 și 2030 reprezintă obiective politice susținute de Victor Negrescu, nu date de aderare aprobate de instituțiile europene.

Președinția Republicii Moldova a confirmat desfășurarea întâlnirii culturale și participarea Maiei Sandu, iar agenția de presă MOLDPRES a relatat despre eveniment.