180029– 26112026 – Romfilatelia și Posta Română introduc în circulație joi, 26 noiembrie 2026, emisiunea filatelică „Vinuri românești din crame strămoșești”.

Emisiunea, alcătuită din patru mărci poștale (cu valorile nominale de 3 lei, 6 lei, 10 lei și 21 lei), 2 plicuri „prima zi” și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat, aduce un omagiu acestei tradiții, evocând, prin frumusețea mărcilor poștale, patru soiuri de vin reprezentative pentru bogăția și identitatea viticolă românească, ce aparțin podgoriei Cotnari.

De secole, colinele Moldovei spun povestea vinului românesc, cu Podgoria Cotnari în centrul acestei moșteniri. Atestată documentar încă din 1448, podgoria îmbină legendele vechi cu pasiunea vie transmisă din generație în generație. Pe cele 1.750 de hectare, fiecare strugure este îngrijit cu atenție, reflectând terroir-ul unic al zonei.

Cotnari este mai mult decât un loc de producție. Este o podgorie în care tradiția vinului a crescut odată cu istoria, păstrându-și identitatea de-a lungul secolelor. De la poveștile despre vinurile apreciate la curțile domnești și până la recunoașterea obținută în marile competiții internaționale, numele Cotnari a devenit

un simbol al vinului românesc.

Această recunoaștere se reflectă și în palmaresul impresionant al podgoriei. Grasa de Cotnari este considerat cel mai premiat vin din lume, cu 144 de medalii de aur și 61 de argint, iar Cotnari SA deține recordul pentru cea mai premiată cramă, cu 588 de medalii obținute la competiții internaționale. Dincolo de cifre, fiecare distincție vorbește despre pasiunea, priceperea și perseverența generațiilor care au contribuit la renumele acestor vinuri.

Însă ceea ce definește cu adevărat Cotnari , este fidelitatea față de soiurile românești. Este singura mare podgorie din România care produce vinuri exclusiv din soiuri autohtone: Grasă de Cotnari, Frâncușă, Fetească Albă, Tămâioasă Românească, Busuioacă de Bohotin și Fetească Neagră. Fiecare dintre acestea poartă amprenta locului și contribuie la o identitate viticolă aparte, în care aromele, caracterul și tradiția se regăsesc în fiecare pahar.

În spatele fiecărui vin de Cotnari, se află grija pentru vița-de-vie și atenția acordată fiecărei etape, de la lucrările din plantații până la alegerea momentului optim pentru recoltare. În fiecare toamnă, cele trei crame procesează aproximativ 21 de milioane de kilograme de struguri, din care se obțin în jur de 15 milioane de litri de vin. În 2025 cantitatea de struguri procesați a ajuns la aproape 24 de milioane de kilograme.

Astăzi, Cotnari continuă să își scrie povestea cu aceeași pasiune pentru vin și respect pentru originile sale. O poveste care începe pe dealurile Moldovei, prinde viață în podgorie și ajunge mai departe, în fiecare sticlă, la cei care aleg să descopere gustul autentic al vinului românesc.

Grasă de Cotnari – Noblețea aurie a Moldovei

Simbol al podgoriei Cotnari, Grasa de Cotnari poartă în fiecare picătură strălucirea soarelui moldav și rafinamentul unei tradiții seculare.

Cu reflexe aurii și un buchet generos, în care se regăsesc mierea, gutuile coapte, caisele și delicatele nuanțe florale, acest vin impresionează prin bogăție, catifelare și armonie.

Grasa de Cotnari este mai mult decât un vin: este o mărturie a măiestriei viticultorilor și un simbol al ospitalității românești, un vin care transformă fiecare degustare într-o întâlnire cu istoria.

Tămâioasă Românească – Parfumul unei tradiții

Delicată și seducătoare, Tămâioasa Românească este expresia poetică a podgoriilor moldovenești.

Parfumul său inconfundabil, cu note de trandafir, flori de salcâm, miere și fructe coapte, amintește de grădinile înflorite și de verile luminoase ale satului românesc.

Fiecare pahar dezvăluie eleganță, prospețime și armonie, într-o îmbinare subtilă de natură și tradiție.

Tămâioasa Românească este vinul care vorbește prin parfum, evocând frumusețea, sensibilitatea și autenticitatea pământului românesc.

Busuioacă de Bohotin – Poezia trandafirilor în pahar

Cu nuanțe fermecătoare de roz și un parfum ce îmbină petalele de trandafir, busuiocul și fructele roșii, Busuioaca de Bohotin se distinge printr-o eleganță aparte. Este un vin al sensibilității și al bucuriei, în care prospețimea fructelor se întâlnește cu delicatețea aromelor florale.

Originar din tradiția viticolă a Moldovei, acest soi păstrează farmecul locurilor natale și expresivitatea unui patrimoniu autentic.

Busuioaca de Bohotin aduce în universul vinurilor românești o notă de romantism, culoare și rafinament.

Fetească Neagră – Forța și noblețea pământului românesc

Profundă, expresivă și plină de caracter, Feteasca Neagră reprezintă una dintre cele mai prețioase expresii ale viticulturii românești.

Înveșmântată în nuanțe intense de roșu-rubiniu, aceasta dezvăluie arome de prune coapte, vișine, fructe de pădure și condimente fine.

Structura sa armonioasă, eleganța taninurilor și persistența gustului îi conferă o personalitate distinctă.

Feteasca Neagră este un simbol al vigorii și continuității, un vin care unește noblețea tradiției cu rafinamentul vinificației contemporane.

Reunite în miniatura artistică a mărcilor poștale, aceste vinuri duc dincolo de hotarele țării parfumul podgoriilor, frumusețea peisajului românesc și noblețea unei îndeletniciri străvechi.

Emisiunea este disponibilă de joi, 26 noiembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/