Vizită de lucru a ministrului apărării naționale în garnizoana Constanța    

179900 – 15112026 – Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a efectuat sâmbătă, 14 noiembrie, o vizită de lucru în garnizoana Constanța, în cadrul căreia s-a întâlnit cu militari și cu reprezentanții conducerii Forțelor Navale Române și a vizitat mai multe structuri militare, precum și instituții de învățământ militar.

Vizita a urmărit cunoașterea directă a infrastructurii, tehnicii și facilităților de pregătire, precum și identificarea nevoilor și provocărilor cu care se confruntă structurile esențiale pentru capacitatea operațională a Forțelor Navale Române și pentru formarea viitoarelor generații de militari.

În perspectiva participării la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles, ministrul a discutat cu reprezentanții Forțelor Navale despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, stadiul programelor de înzestrare, provocările operaționale și aspectele legislative care necesită soluții.

Programul vizitei a început în Portul Constanța, la Dana 0, unde ministrul a vizitat fregata F222, Nava-Școală „Mircea” și Vânătorul de Mine 270. Cu acest prilej, i-au fost prezentate facilitățile de la bord, capabilitățile navelor și activitățile desfășurate de echipaje.

La Centrul 39 Scafandri, ministrul a primit informații despre infrastructura și condițiile de instruire a personalului, inclusiv despre facilitățile reprezentate de laboratorul hiperbar, turnul de apă și bazinul de înot.

Un alt punct al vizitei l-a reprezentat noul sediu al Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, unde ministrului i-au fost prezentate stadiul lucrărilor de construcție și facilitățile care vor asigura condiții moderne de educație și pregătire pentru viitorii elevi militari.

La Brigada 243 Radioelectronică și Observare, reprezentanții unității au prezentat misiunile și activitatea structurii, precum și modul de funcționare a Centrului de Operații.

Ultima etapă a vizitei a fost la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, instituție de învățământ superior militar, unde ministrul a vizitat simulatorul de navigație și biblioteca și a discutat despre facilitățile destinate pregătirii viitorilor ofițeri ai Forțelor Navale Române.

Ministrul Ștefan-Radu Oprea a subliniat că securitatea Mării Negre reprezintă o preocupare directă pentru România și un subiect important pe agenda Uniunii Europene și a NATO. În acest context, a evidențiat necesitatea unei informări aprofundate permanente, direct de la militarii și comandanții structurilor Armatei Române, asupra situației actuale și a priorităților acestora.

Ministrul apărării naționale le-a mulțumit militarilor și reprezentanților structurilor vizitate pentru profesionalismul și deschiderea cu care au prezentat activitatea și provocările cu care se confruntă. Ștefan-Radu Oprea a arătat că a înțeles nevoile semnalate și a subliniat că se va implica în identificarea soluțiilor necesare, acordând o atenție deosebită dezvoltării capacităților de cercetare și dezvoltare, un domeniu esențial pentru modernizarea și consolidarea capabilităților Forțelor Navale Române.