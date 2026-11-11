Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată în București și în garnizoanele militare

179867 – 11112026 – Ministerul Apărării Naționale organizează miercuri, 11 noiembrie, ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, în București și în garnizoanele care au unități militare participante la misiuni externe.

În Capitală, manifestările au loc la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României, amplasat în Parcul Tineretului.

Data de 11 noiembrie marchează intrarea în vigoare, la ora 11:00, în anul 1918, a armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania, care a pus capăt Primului Război Mondial. Pentru Armata României, ziua este legată și de moartea sublocotenentului post-mortem Iosif Silviu Fogărași, primul militar român căzut la datorie în teatrul de operații din Afganistan, la 11 noiembrie 2003.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 1996–2022, România a pierdut 31 de militari în misiunile desfășurate în teatrele de operații, iar peste 200 au fost răniți.

Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații este dedicată recunoașterii contribuției militarilor care au participat la misiuni internaționale și comemorării celor care au murit în timpul acestora.