ANCOM: Peste 3.500 de controale in sectorul telecom  

168118 – 26012024 – In anul 2023, ANCOM a desfasurat 3.579 de controale pentru a asigura aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei si reglementarilor impuse de Autoritate in vederea promovarii concurentei pe pietele de comunicatii electronice si de servicii postale si pentru protejarea drepturilor si intereselor utilizatorilor. Ca urmare a controalelor, ANCOM a transmis 171 de notificari si a aplicat 742 de avertismente si 446 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 2.857.000 de lei, suma ce se constituie venit la bugetul de stat.

Piata comunicatiilor electronice

Anul trecut, ANCOM a efectuat 2.020 de actiuni de control pe piata de comunicatii electronice, contravenientii primind 171 de notificari, 248 de avertismente si 177 de amenzi contraventionale, in valoare de 1.778.500 de lei.

132 de amenzi contraventionale in cuantum total de 1.376.500 de lei au fost aplicate de Autoritate furnizorilor de servicii de telefonie, cele mai multe amenzi fiind aplicate pentru incalcarea obligatiilor privind incheierea contractelor cu utilizatorii finali, nerespectarea regulamentului de roaming, desfasurarea procesului de portare, modalitatea de transmitere a notificarii unilaterale ca urmare a modificarii contractelor incheiate cu utilizatorii finali. Cea mai mare amenda, in cuantum de 40.000 de lei, a fost aplicata pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice fara a avea un contract incheiat cu abonatul in conformitate cu dispozitiile legale.

In anul 2023, ANCOM a finalizat o campanie care a vizat respectarea de catre furnizorii de servicii de telefonie mobila prepaid/postpaid a prevederilor legale privind portabilitatea numerelor. Au fost efectuate 164 de controale la nivel national, in urma finalizarii acestora fiind aplicate 16 amenzi contraventionale in cuantum total de 160.000 de lei.

2 amenzi contraventionale in cuantum total de 20.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de acces la internet pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice fara a avea un contract incheiat cu abonatul in conformitate cu dispozitiile legale.

10 amenzi contraventionale in valoare totala de 96.000 de lei au fost aplicate si furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV), in principal pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice.

Furnizorii de retele de tip CATV au fost sanctionati cu 23 de amenzi contraventionale in valoare totala de 211.000 de lei, majoritatea aplicate pentru nerespectarea conditiilor prevazute in regimul de autorizare generala, cea mai mare amenda, in valoare de 35.000 de lei, fiind insa aplicata pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice fara a avea un contract incheiat cu abonatul in conformitate cu dispozitiile legale. In domeniul radiocomunicatiilor au fost aplicate 10 amenzi in cuantum total de 75.000 de lei pentru utilizarea unor frecvente fara a detine licenta sau nerespectarea parametrilor tehnici si operationali ai statiilor radio, cea mai mare amenda, in cuantum de 30.000 de lei, fiind aplicata pentru nerespectarea conditiilor din licenta, respectiv nerespectarea obligatiilor din licenta cu privire la acoperirea cu servicii de comunicatii electronice.

Piata echipamentelor radio si compatibilitate electromagnetica

Pe piata echipamentelor radio si compatibilitatii electromagnetice, ANCOM a efectuat 1.046 de controale, in urma carora au fost aplicate 428 de avertismente si 220 de amenzi contraventionale in valoare totala de 807.000 de lei. Cea mai mare amenda a fost in valoare de 30.000 de lei pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor destinate sa perturbe sau sa impiedice functionarea normala a comunicatiilor care utilizeaza frecvente radio (jammere).

In ceea ce priveste compatibilitatea electromagnetica, cea mai mare amenda, in valoare de 20.000 de lei, a fost aplicata unui producator pentru neaplicarea marcajului CE.

Piata serviciilor postale

Pe piata serviciilor postale, ANCOM a efectuat in anul 2023 un numar de 513 actiuni de control, in urma carora au fost aplicate 66 de avertismente si 49 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 271.500 de lei, cea mai frecventa incalcare fiind nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Principalele nereguli au constat in furnizarea neautorizata a serviciilor postale, nerespectarea modalitatilor de predare a trimiterilor postale catre destinatari, nerespectarea continutului avizelor postale, neprestarea serviciilor postale si neinscriptionarea/marcarea trimiterilor postale.