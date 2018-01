Se circulă în condiții de iarnă pe majoritatea drumurilor din țară

149481 – 22012018 – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca de duminica, de la ora 17.00, si pana luni dimineata, la ora 5.00, la nivel national drumarii au actionat cu 1.293 de autoutilaje si s-au raspandit 8872,97 tone material antiderapant, pe drumurile administrate de directiile regionale din Bucuresti, Constanta, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov si Iasi.

La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor din Romania, potrivit CNAIR.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar se circula in conditii de iarna pe arterele rutiere din judetele Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Hunedoara, Timis, Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau si Vrancea.

Politistii ii sfatuiesc pe soferi sa nu plece la drum cu autovehiculul neechipat corespunzator, sa adapteze viteza de deplasare la conditiile de zapada, sa isi asigure o buna vizibilitate curatand parbrizul, luneta si geamurile laterale, inainte de a pleca la drum sa asigure buna functionare a stergatoarelor de parbriz si a sistemului de climatizare si dezaburire, sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de vehiculele dinainte si sa nu franeze sau sa vireze brusc si sa utilizeze, cu precadere, frana de motor.

Opt judete se afla din aceasta dimineata sub cod galben de vant si ninsori, avertizarea fiind valabila pana la ora 22.00. Alte 14 judete se afla de duminica seara, de la ora 20.00, sub cod galben de ninsori abundente. In restul tarii, meteorologii au anuntat precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului pana luni la ora 22:00.

Incepand de luni dimineata, de la ora 5:00 si pana la ora 22:00, sunt anuntate intensificari ale vantului si ninsori viscolite in judetele Galati, Vrancea, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea.