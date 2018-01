Zgonea, trimis în judecată

149237 – 03012018 – Valeriu Zgonea, fost presedinte al Camerei Deputatilor, a fost trimis de DNA in judecata, sub control judiciar, pentru trafic de influenta. Procurorii îl acuză pe acesta că a primit servicii turistice de peste 62.000 de lei de la un consilier judetean caruia i-a promis ca ii va numi o ruda intr-o functie publica.

„In perioada cu iulie 2012 – aprilie 2013, cand indeplinea functia de presedinte al Camerei Deputatilor si totodata vicepresedinte al unei formatiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu – Stefan a acceptat promisiunea facuta de inculpatul Dobrica Dumitru, consilier judetean, privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, in schimbul influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari publici si a promis ca-i va determina sa numeasca intr-o importanta functie publica o ruda a lui Dobrica Dumitru.

Ulterior, inculpatul Zgonea Valeriu – Stefan a primit de la inculpatul Dobrica Dumitru foloase necuvenite in suma totala de 62.143 lei, reprezentand contravaloarea unor servicii de turism si cheltuieli legate de construirea unei case de vacanta in judetul Covasna.

La data de 22 aprilie 2013, ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu – Stefan, persoana respectiva a fost numita in functia de presedinte al Centrului National de Management pentru Societatea Informationala din cadrul Ministerului pentru Societatea Informationala, desi nu avea pregatire de specialitate in domeniu.

Ulterior, tot ca urmare a demersurilor facute de Zgonea Valeriu -Stefan, persoana respectiva si-a pastrat functia la nivelul administratiei publice centrale, fiind numita, la data de 23 ianuarie 2014, in functia de subsecretar de stat in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii pana la concurenta sumei de 62.143 lei.

Mentionam ca, in aceeasi cauza, inculpatul Dobrica Dumitru, consilier judetean in cadrul Consiliului Judetean Buzau in perioada iunie 2004-decembrie 2013 si administrator/actionar al unei societati comerciale, a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei”, se arată în comunicatul DNA.