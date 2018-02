Mihai Lucan, conflict  de interese

149794 – 13022018 – Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre Lucan Mihai, fost medic șef secție – Secția Clinicã Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

ANI arată că, în perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercialã la care acesta împreunã cu soția au calitatea de asociați, iar fiul sãu calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestãri servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia.

Potrivit sursei citate, Mihai Lucan a încãlcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit cãruia: ‘Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Dispozitia de mai sus se aplica si in cazurile in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei in cauza, art. 185, alin. (15) din acelasi act normativ potrivit caruia: ‘Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) si g) referitoare la incompatibilitati si ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sanctiunea rezilierii contractului de administrare si a platii de despagubiri pentru daunele cauzate spitalului, in conditiile legii, se aplica si sefilor de sectie, de laborator si de serviciu medical din spitalele publice’ si art. 187, alin. (13) din acelasi act normativ potrivit caruia: ‘Dispozitiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplica si membrilor consiliului de administratie.’

Agentia Nationala de Integritate mai precizează că Mihai Lucan a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Mihai Lucan se afla in prezent in arest la domiciliu in dosarul de delapidare cu prejudiciu de 5 milioane de lei in care este anchetat de DIICOT.

ANI mai specifică că, potrivit legii, „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective (…). Persoana (…) fata de care s-a constatat existenta conflictului de interese (…) este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica (…) pe o perioada de 3 ani de la data eliberarii, destituirii din functia ori demnitatea publica respectiva sau a incetarii de drept a mandatului. Daca persoana a ocupat o functie eligibila, nu mai poate ocupa aceeasi functie pe o perioada de 3 ani de la incetarea mandatului.”