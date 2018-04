Iordache zice că Iohannis e supărat pe succesul vizitei lui Dăncilă în Parlament

146058 – 27042018 – Presedintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justitiei, Florin Iordache, a declarat, referitor la cererea presedintelui de demisie a premierului, ca seful statului a intrat in campanie electorala si ca acesta e suparat de succesul vizitei Vioricai Dancila in Israel.

”Avem un Guvern care are o legitimitate acordata de catre Parlament si avem un cetatean suparat care a intrat in campanie. Presedintele sa citeasca Constitutia. Cine face astfel de afirmatii sa citeasca Constitutia pentru ca, repet, increderea o da Parlamentul. (…) Presedintele e deranjat de succesul vizitei premierului in Israel”, a declarat Florin Iordache, la Digi 24.

Intrebat ce succes a avut Dancila in Israel, Iordache a raspuns senin: ”S-a intalnit cu domnul presedinte al Israelului”.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, intr-o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, ca retrage sprijinul politic premierului Viorica Dancila si cere public demisia acesteia din functia de sef al Executivului. Afirmatiile vin in contextul in care seful statului trebuia sa se intalneasca la Cotroceni cu prim-ministrul pentru a discuta despre situatia mutarii ambasadei Romaniei din Israel, un demers in care presedintele a sustinut ca nu a fost consultat in prealabil de Dancila sau de liderii PSD. Premierul a contramandat intrevederea cu Klaus Iohannis care trebuia sa aiba loc vineri la ora 11.00. Foto: Digi24.ro