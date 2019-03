Corina Creţu: Românii din Italia reprezintă cel mai mare fenomen migrator de succes italian 

149874 – 25032019 – Comisarul european pentru Politică regională, Corina Creţu, a declarat, duminică, la Cluj Napoca, că prezenţa românilor în Italia, peste un milion de persoane, este cel mai mare fenomen migrator de succes din această ţară.

”Cred că prezenţa românilor în Italia este cel mai mare fenomen migrator de succes din istoria italiană. Plecarea românilor în Italia a fost posibilă datorită aderării ţării noastre la UE. (…) Oriunde am fost în Italia, m-am întâlnit cu români. Am văzut cât de importantă este biserica în Italia pentru a aduna comunităţile de români şi ceea ce am observat este că în Italia românii se integrează social foarte rapid, sunt muncitori, eficienţi, respectaţi, au reuşit să participe la viaţa politică şi socială a comunităţilor din care fac parte şi mă bucur că faţă de prima perioadă de după Revoluţie, când am observat că românii din diferite ţări au un fel de concurenţă între ei, acum mai în toate ţările românii se înţeleg şi lucrează împreună”, a spus Corina Creţu.

Aceasta a adăugat că ”cetăţenii români merită drepturi egale în UE, mai multe şanse pentru o viaţă mai bună şi drumul spre integrare este cel care va ajuta şi mai mult România şi pe toţi cetăţenii săi”.

Corina Creţu a participat, duminică, la evenimentul ”Fraternitatea italo-română – La fratellanza italo-romena”, organizat de Clubul Italian de Afaceri, eveniment care a avut ca temă generală ”Italia şi România – relaţii şi consecinţe după intrarea ultimei în Uniunea Europeană – analiză din punct de vedere economic, istoric, cultural, religios”, anunță Digi24.