Gabriela Firea: ”În prezent, 195 de clădiri încadrate în categoria ‘Risc Seismic I’ sunt în proces de consolidare”

149644 – 05032019 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ieri o conferinta de presa care a avut ca tema evoluția Programului de consolidare a clădirilor cu risc seismic.

Firea: ”La 42 de ani de la cutremurul devastator din 1977, consolidarea cladirilor cu risc seismic este, inca, o problema cu care ne confruntam. Faptul ca ani de zile, printr-o legislatie precara, un singur proprietar dintr-un imobil, care nu-si dadea acordul, putea bloca intreaga consolidare a unei cladiri cu multe etaje, a fost cel mai grav lucru. In tarile europene care au consolidat masiv, expertiza risc seismic 1 – pericol public – tine loc de ordin de evacuare. Pentru ca reprezinta un risc pentru siguranta cetatenilor. În acest moment, în București există 349 de imobile încadrate în clasa I de risc seismic, 361 de imobile încadrate în clasa II de risc seismic si 111 clădiri în clasa III de risc seismic. Până în 2020 se va interveni la toate cele 349 de clădiri încadrate în clasa I de risc seismic! Am realizat pentru prima dată recensământul persoanelor care locuiesc în imobilele încadrate RS I. În total, sunt 8.993 de persoane”.

De asemenea, Firea a mai explicat ca ”in ultimii 27 de ani, în București au fost consolidate doar 20 de imobile! Nici măcar unul pe an! Cand am ajuns primar general, de consolidari se ocupau 6 persoane – angajati ai Primariei Capitalei. Total insuficient si explica slabele rezultate in acest domeniu. Am infiintat Administratia si Compania pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic – care au acum 700 de angajati, toti fiind implicati efectiv in procesul rapid de consolidare. Avem, deja, doua cladiri la care s-a finalizat consolidarea: str. Blanari nr 10, Str. Spatarului nr 36. Urmeaza realizarea finisajelor. In vara, locatarii se pot muta in imobilele consolidate. Lucrarea trebuia finalizata in 2 ani (termen de executie). S-a reusit intr-un an si jumatate!”.

Facilitati pentru cei care doresc sa isi consolideze imobilele

Primaria Capitalei ofera facilitati celor care doresc sa isi consolideze locuintele, astfel incat acest proces sa se poata desfasura in ritm accelerat.

Din iulie 2017 și până în prezent au fost întreprinse acțiuni în ceea ce privește peste jumătate dintre imobilele aflate în acest moment pe lista clădirilor cu risc seismic, la categoria RS I, dupa cum urmeaza:

In 100 de imobile – au fost executate lucrările de punere în siguranță, iar o parte dintre imobile au intrat deja în procesul de consolidare și restaurare (10 clădiri + alte 4 urmează să intre în lucru). Toate sunt în zone protejate, iar majoritatea sunt monumente istorice.

46 de imobile (100.000 de metri pătrați) – sunt în acest moment în stadiul de revizuire a proiectelor tehnice, reproiectare, realizarea expertizelor tehnice sau ale DALI. (Contractele au fost atribuite către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București și Trustul de Clădiri Metropolitane București).

Alte 11 imobile au trecut de la Direcția Generala de Investiții la Administratia Cladirilor cu Risc Seismic. (Contractele au fost obținute de societăți private, însă lucrările au fost blocate ani la rând de revendicări financiare și de amânări. În acest moment contractele au fost reziliate, iar lucrările vor fi predate către Compania Municipală Consolidări București).

38 de imobile – proprietarii persoane fizice au fost autorizați de PMB pentru a realiza lucrările de consolidare cu forțe proprii

In total, 195 de clădiri încadrate în categoria RS I sunt în proces de consolidare. Peste jumătate dintre cele 349 de clădiri încadrate la RS1.

Exproprierea monumentelor istorice

Firea: ”Sunt în elaborare documentațiile pentru exproprierea a 21 de imobile monument istoric! Potrivit Legii 422/2001, Municipalitatea are obligația să exproprieze proprietarii monumentelor istorice care nu au început demersurile pentru consolidare. Prima expropriere a fost deja aprobată în ședința CGMB din 26 februarie. Este vorba de două apartamente dintr-un imobil situat în Centrul Vechi, strada Franceză nr. 9. În acest caz, lucrările de consolidare nu puteau începe pentru că proprietarii nu au putut fi identificați. În următoarea ședință de consiliu, se va propune exproprierea în aceleași condiții pentru alte 4 imobile”.

Primăria Capitalei, prin AMCCRS, pune în aplicare Legea 153/2011, dar și Regulamentul de la nivelul Capitalei aprobat prin HCMB 384/2018, cu privire la reabilitarea fațadelor clădirilor din București.

Până acum, au fost identificate și inventariate toate imobilele cu probleme la fațade, situate în zonele stabilite prin regulament că sunt prioritare. Au fost identificate 430 de clădiri, încadrate în clasa RS II și RS III de risc seismic.

Au fost notificați toți proprietarii, iar notificările au fost trimise către știință și Inspectoratului de Stat în Construcții, Poliția Locală a Municipiului București – Direcția de Disciplină în Construcții și Ministerului Culturii.

În ședința CGMB din 26 februarie au fost aprobate fondurile necesare în anul 2019 pentru derularea programului de reabilitare a fațadelor. De asemenea, au fost alocate fondurile necesare pentru primele 7 clădiri, printre care și Blocul Rosenthal de pe Calea Victoriei. Pentru 6 dintre imobile s-au transmis notificări conform prevederilor legale însă proprietarii nu și-au respectat obligațiile legale ce le revin, iar una dintre clădiri se află în administrarea Municipalității.

Potrivit legii, proprietarii au obligația ca în termen de 60 de zile de la primirea notificării să înceapă demersurile pentru reparații. In caz contrar, Primaria Capitalei poate face reparațiile și se poate îndrepta în instanță pentru recuperarea costurilor.

Locuinte de necesitate pentru relocarea persoanelor din imobilele cu risc seismic

In ceea ce priveste locuințele de necesitate situate în blocurile gemene din Piața Națiunilor Unite, acestea au fost predate de Administrația Fondului Imobiliar către AMCCRS. Au fost igienizate și amenajate, iar în acest moment sunt ocupate în totalitate – un numar de 128 apartamente.

De asemenea, au fost achiziționate alte 19 apartamente care sunt în curs de ocupare. Având în vedere faptul că numărul locuințelor de necesitate a ajuns insuficient, anul acesta AMCCRS va continua achiziția/închirierea de pe piața liberă a cel puțin 100 de apartamente.