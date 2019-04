Cele mai iubite animale de companie din România

149988 – 03042019 – Jumătate (50%) dintre romanii din mediul urban detin animale de companie, potrivit unui studiu efectuat pe baza a 15.740 de respondenti ai site-ului toateanimalele.ro. De asemenea, tot potrivit studiului, aproximativ 33% dintre romanii care detin animale de companie au doar caini, in timp ce aproximativ 27% au doar pisici.

Topul celor mai populare animale de companie in randul romanilor este completat de pasari – respectiv perusi, papagali – aproximativ 22% dintre romani ii prefera, pesti (9%) si iepuri (5%).

Specialistii mentioneaza ca ierarhia celor mai iubite animale de companie nu e surprinzatoare, deoarece ea reflecta ierarhia nevoilor umane – asa cum a descris-o Abraham Maslow. Piramida lui Maslow reprezinta un concept pe care psihologul american il lanseaza în lucrarea ”A theory of Human Motivation” (Abraham Maslow, Motivatie si personalitate), incercand sa descifreze motivatiile care stau la originea actiunilor umane. El ajunge la concluzia ca interesul propriu este forta motrice si, mai mult, ca acest interes poate fi ierarhizat.

Daca tot vorbim despre ierarhizare, de ce prefera romanii in proportie mai mare cainii drept animale de companie? Desi studiul arata si faptul ca aproximativ 14% dintre romanii din mediul urban care detin animale de companie au si câini și pisici. Romanii se simt apropiati de caini, deoarece simt empatie fata de acestia si pot construi o legatura reala cu ei. Chiar si la nivel mondial s-a observat ca oamenii prefera cainii din acelasi motiv. ”Iubim cainii mai mult decat oamenii pentru ca patrupezii nu au atat de multe asteptari de la noi. Ei ne iubesc si atat. Nu ne dezamagesc si nu ne ranesc”, spune Scott Wilson, psiholog si profesor la Departamentul de Consiliere si Psihologie Clinica de la Teachers College din Columbia.

Si, de asemenea, de ce aleg romanii, in proportie de 27% – potrivit datelor studiului mentionat mai sus – pisicile drept animale de companie? Se pare ca romanii aleg pisicile atat pentru frumusetea, cat si pentru dragalesenia lor. Iar acelasi lucru s-a observat si in cadrul studiilor la nivel mondial cu privire la preferintele oamenilor, in general, pentru anumite tipuri de animale de companie.

Preferinta pentru pești – 9% a romanilor face parte dintr-un trend general. aproximativ 60% din populatia globului, daca nu mai mult, poseda un acvariu cu pesti acasa.

Iepurii in preferintele romanilor – aproximativ 5% au si ei o explicatie: cei mici ii adora, plus ca un iepure reprezinta, in ultimii ani, cadoul preferat de catre romani pentru cei mici (si nu numai) in preajma sarbatorilor Pascale.

Se pare ca romanii nu numai ca isi iubesc animalele de companie, dar au si mare grija de sanatatea lor. aceasta deoarece tot potrivit studiului efectuat pe baza respondentilor din site-ul toateanimalele.ro, proprietarii de animalute ori păsări de companie merg viziteaza aproximativ de 8 ori pe an cabinetele veterinare.

Vaccinarea ocupa primul loc – 47% dintre romani fac acest lucru pentru animalele lor de companie. Nu in ultimul rand, romanii isi duc cainii la saloanele de infrumusetare canine in proportie de 25%, iar cei care au pisici in proportie de aproximativ 15%.

Potrivit altor studii, legatura si relatia unica, intima si emotionala pe care oamenii o impartasesc cu animalele lor, le ofera acestora sens in viata daca ne luam dupa banii pe care ii cheltuim pentru a le face fericite, pozele si filmuletele de pe Internet e clar ca acestea joaca un rol important in viata noastra.