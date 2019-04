Din nou despre Penetratia Prelungirea Ghencea – Domnești

150222 – 23042019 – Bugetul Primariei Capitalei a fost aprobat la 23 aprilie in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: ”Am prevazut peste 370 de milioane de euro pentru infrastructura, modernizarea transportului in comun si reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sanatatii, 38 de milioane de euro pentru consolidari, 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala, destinati atat proiectelor in derulare, cat si stimulentelor financiare pentru tineri si pentru categoriile sociale vulnerabile. Ne-am dorit ca Bucurestiul sa aiba un buget mai mare, sa alocam bugete mai generoase catre domenii precum sanatate, social, infrastructura, si cultural. Suntem, insa, intr-un an mai dificil din punct de vedere financiar. Desi in proiectul de buget al Capitalei la venituri totale, am prevazut suma de 6,7 miliarde de lei, in acest an avem alocat de la Ministerul de Finante doar 3,25 de miliarde. Primaria Capitalei este un caz unic in tara: este singura unitate administrativ-teritoriala care nu incaseaza taxe si impozite, depindem in proportie de 92% de alocarile de la bugetul de stat, care sunt mai mici din diverse cauze – inteleg ca nu sunt colectari. O parte din suma care revenea Primariei Generale a mers catre sectoare, insa toate serviciile publice – de care beneficiaza fiecare bucurestean – sunt, in integralitatea lor achitate de la bugetul PMB: subventii transport, caldura, spitale, proiecte mari.

In anii trecuti, Primaria Capitalei primea cate 450 de milioane de lei pe luna de la Ministerul de Finante, anul trecut a primit 150-180 de milioane de lei pe luna. Avem acum cam jumatate din necesar, de aceea am facut adrese catre Guvern, pentru ca legislatia in vigoare permite luarea unor decizii pentru remedierea acestei situatii financiare, astfel incat, la rectificare, domenii care au alocari mai mici sa fie suplimentate. Au fost alese 2-3 variante dintre cele 5-6 pe care le-am propus Guvernului, asteptam emiterea actului normativ”.

Firea a aratat ca Primaria Capitalei continua anul acesta modernizarea flotei STB si, pe langa cele 400 de autobuze noi (contractate anul trecut) se vor mai achizitiona inca 430 de noi mijloace de transport, intr-o prima etapa, 100 de tramvaie, 100 de troleibuze, 130 de autobuze hibrid si 100 de autobuze electrice.

Bugetul prevede fonduri pentru continuarea marilor lucrari de infrastructura (Penetratie Splaiul Independentei – Ciurel – Autostrada Bucuresti – Pitesti – Nodul Virtutii, Supralargire Fabrica de Glucoza, Strapungere Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, Modernizare Piata Eroii Revolutiei si Pasaj Pietonal, Reabilitare sistem rutier si linii de tramvai-Bd Aerogarii – Finalizarea buclei de intoarcere pentru linia de tramvai 5) si se vor demara lucrarile pentru finalizarea nodului intermodal de la Cora Pantelimon.

Dintre lucrarile noi care vor începe anul acesta amintim Penetratia Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargirea Bd Ghencea, Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu – intersectia Vitan Barzesti Etapa a II-a, Pasaj Dna Ghica, Nod Avionului – Inchidere Inel Median.

Sume importante (peste 22 de milioane de euro) s-au alocat si pentru lucrarile de reabilitare si modernizare a arterelor din Capitala, a podurilor si pasajelor, dar si pentru modernizarea sistemului de semaforizare si siguranta traficului.

In ceea ce priveste programul de consolidare al cladirilor cu risc seismic, sunt alocate 38 de milioane de euro pentru acestui program, care include in prezent 195 de cladiri din cele 349 de cladiri incadrate in clasa I de Risc Seismic. Sume importante sunt necesare si pentru continuarea achizitiei de pe piata libera a cel putin 100 de apartamente de necesitate, avand in vedere ca cele existente sunt deja ocupate.

In acest an, domeniul sanatatii va beneficia de peste 85 de milioane de euro, destinati atat investitiilor in continuare, cat si proiectelor noi pentru toate cele 19 spitale aflate in administrarea Primariei Capitalei. Fonduri consistente au fost alocate pentru continuarea proiectelor de modernizare si dotare a cabinetelor din reteaua de medicina scolara precum si pentru continuarea proiectelor si programelor derulate de Administratia Spitalelor.

De asemenea, Primaria Capitalei va demara procedurile pentru realizarea studiului de fezabilitate a Spitalului Metropolitan cu functii complementare, Centru de Excelenta, Campus Universitar.

In ceea ce priveste asistenta sociala, bugetul PMB prevede un buget total de aproximativ 128 milioane euro, din care se vor acorda cele sase stimulente financiare (stimulentul financiar pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, stimulentul financiar pentru copiii incadrati in grad de handicap, stimulentul financiar pentru nou-nascuti, un ajutor social comunitar pentru familia monoparentala, programul voucher Materna si sprijinul financiar pentru prevenirea abandonului scolar in municipiul Bucuresti) dar se vor demara si doua proiecte noi:

– ”Banca de Alimente”: un complex format dintr-o banca de alimente, o cantina sociala cu 200 de locuri, un centru de tranzit pentru tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului, un centru de urgenta pentru mame si copii;

– Centrul de Ingrijire si Educatie Timpurie pentru copii 0 – 3 ani.

60 milioane de euro, alocati pentru investitii

Directia Generala Investitii are in derulare o serie de proiecte importante demarate in anii anteriori, precum si proiecte la care au fost finalizate proiectele tehnice, urmand ca in cursul anului 2019, sa fie atribuite si demarate contractele de executie.

Exemple de proiecte aflate in derulare: Modernizarea Patinoarului Flamaropol, Modernizarea si reabilitarea imobilului Regina Elisabeta nr. 29-31, Restaurarea si punerea in valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche, achizitia a 177 apartamente pentru cadre medicale. De asemenea, sunt in executie un numar de 6 Sali de sport (in sectorul 3) iar pentru alte 5 sali de sport (din sectorul 6) proiectele tehnice sunt in faza de finalizare.

Exemple de proiecte noi: 17 policlinici, 4 gradinite, 5 after-school, precum si realizarea studiului de fezabilitate si PUZ in vederea demararii proiectarii si executiei lucrarilor la viitoarea Sala Multifunctionala din incinta complexului Sportiv Lia Manoliu;

Totodata, se vor reabilita si moderniza Centrul Cultural Lumina, Teatru Mic, Teatru foarte Mic si Teatrul Bulandra.