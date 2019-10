”Educație prin Mișcare – 2019” în Sectorul 3 

151981 – 11102019 – Proiectul ,,Educaţie prin Mişcare 2019 – Alergam 101 km pentru Romania”, inițiat de Asociatia C. S. Elite Running isi propune sa atraga cat mai multe persoane din aceste segmente ale populatiei într-un program specializat de activităţi sportive şi de antrenamente de grup.

Startul proiectului il reprezinta inceperea antrenamentelor de grup organizate în Parcul Al.I. Cuza, în perioada 15 octombrie – 26 noiembrie 2019.

Finalul proiectului il reprezinta competitia de alergare ‘’Maratonul 1 Decembrie’’, competitie omagiu adusa Zilei Nationale a Romaniei, aflată în acest an la a 9-a ediție.

Astfel, ,,Maratonul 1 Decembrie’’ va avea loc pe 1 Decembrie 2019, in intervalul orar 08.00-15.00, in Parcul Al. I. Cuza din Sectorul 3 si in cadrul lui se vor desfasura urmatoarele probe:

Maratonul ‘’1 Decembrie’’, 42.2 km

Semimaraton, 21.1 km

Cursa, 11.1 km

Cursa fotoliilor rulante, 3.2km

Cursa Cetatenilor Sectorului 3, 3.6 km

Determinante pentru demararea si sustinerea proiectului au fost statisticile cu privire la stilul de viata al romanilor, date care arata atat nevoia sociala, cat si starea de sanatate existenta la nivel national a populatiei si, implicit, a cetatenilor Sectorului 3.

Sportul de masa in aer liber este o alternativa demonstrata la viata sedentara. Din experienta Asociatiei C. S. Elite Running, acumulata in peste 7 ani de activitate – antrenamente pentru angajatii unor mari companii, antrenamente in pregatirea evenimentelor de alergare din Bucuresti si organizarea de concursuri de alergare – reiese faptul ca cresterea nivelului de pregatire si dorinta de autodepasire pot duce la renuntarea la alimentatia nesanatoasa, consumul de tutun si alcool. Alergarea, in comparatie cu alte sporturi, implica costuri mai mici si mai putine constrangeri. Acest tip de miscare se poate defasura independent de conditiile meteo, nu doar pe pistele de atletism, cat si in parcuri sau poteci, carari de munte. Toate aceste aspecte fac alergarea sa fie accesibila unui spectru larg de persoane dornice de a-si imbunatati starea de sănătate și calitatea vietii.

Actiunile propuse spre desfășurare sunt urmatoarele:

– inscrierea participantilor la antrenamente prin intermediul formularului online (http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/)

– start antrenamente incepand cu 15 octombrie 2019

– evaluarea participantilor ca nivel de pregatire si obiectiv sportiv personal (cursa aleasă de fiecare participant, dupa cele 7 saptamani de antrenamente)

– impartirea pe grupe in functie de tipul cursei si nivelul de pregatire

– definirea unor programe de antrenament specifice fiecarei grupe

– pregatirea unui lot de 130 de persoane. In acest lot sunt inclusi 30 de adolescenti cu varste cuprinse intre 12-17 ani, elevi ai scolilor si liceelor Sectorului 3.

– frecventa antrenamentelor va fi de 2 ori pe saptamana si vor fi coordonate de instructori acreditati

– fiecare participant la antrenamente va fi provocat ca pe durata desfasurarii sedintelor de antrenament din cadrul proiectului sa insumeze parcurgerea a minim 101 km in alergare

– finalizare antrenamente 26 noiembrie 2019

– participarea la competitia de alergare ‘’Maratonul 1 Decembrie’’ din data de 1 Decembrie 2019.

Inscrieri pentru antrenamente: http://eliterunning.ro/inscrieri-la-antrenamente/

“Maratonul 1 Decembrie” este o competitie aflata la a 9-a editie in acest an (2019) si pentru care alergatorii amatori, dar si cei profesionisti, si-au manifestat un interes crescut de la an la an. Aceasta concluzie rezulta din evolutia crescatoare a numarului de participanti care a atins in 2018 numarul de 1180 de concurenti care au trecut linia de sosire, comparativ cu 117 concurenti, care au terminat cursele in anul 2011(prima editie).

Inscrieri pentru una din probele competitiei ,,Maraton 1 Decembrie 2019’’: http://www.maraton1decembrie.ro/inscrie-te/

In cadrul Maratonului Bucuresti 2019, care va avea loc in perioada 11-13.10.2019, proiectul ,, Educatie prin Miscare 2019’’ impreuna cu partea sa integranta ,,Maraton 1 Decembrie’’ vor fi prezentate la standul Asociației C. S. Elite Running, unde sunt disponibile flyere si se vor putea obtine informatii despre proiect. Tot la standul Elite Running se vor putea face inscrieri la antrenamentele pregatitoare și la cursele organizate în cadrul Maratonului 1 Decembrie, se vor efectua activități de informare și consiliere pentru persoanele care doresc sa își schimbe stilul de viață, optând pentru mișcarea în aer liber.

Mai multe informatii pe: www.eliterunning.ro

