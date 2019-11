“Ingineria biomedicală la răscruce de concepte în lume și de generații în România”

152325 – 08112019 – La 7 noiembrie 2019, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat, in parteneriat cu Federatia Romana de Inginerie Biomedicala – FRIB, sub auspiciile Academiei de Stiinte Medicale – ASM, Asociatia Medicala Romana pentru Plasmafereza si Carpatia Group, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, conferinta INGIMED XX “Ingineria biomedicala la rascruce de concepte in lume si de generatii in Romania”. Conferinta si-a propus sa faca bilantul ultimelor doua decenii de evolutie, oferind oportunitati pentru diseminarea si promovarea rezultatelor cercetarilor stiintifice romanesti si internationale in domeniul ingineriei biomedicale, sa mentina contactul direct intre ingineri si medici, sa identifice posibilitati de creare a unor consortii comune de cercetare si, totodata, sa creasca implicarea in efortul global pentru salvarea planetei in urma schimbarii climatului.

In cadrul conferintei s-au abordat aspecte si probleme conexe, de la multidisciplinaritate la interdisciplinaritate in medicina, rascrucea actuala a ingineriei biomedicale – individualizarea bioingineriei in tarile avansate, bioingineria medicala – 25 de ani de performanta didactica si stiintifica la Iasi, starea microelectronicii, a ingineriei biomedicale si a tehnologiilor de promovare a sanatatii in Republica Moldova, plasmafereza terapeutica – o solutie pentru pacientul cu hipercolesterolemie, evaluarea ritmului imbatranirii – criterii de diagnoza, biomateriale ceramice pentru aplicatii medicale la ICPE-CA – rezultate recente si tendinte de dezvoltare, proiectarea unui exoschelet pentru reabilitarea miscarilor degetelor de la nivelul mainii.

Conferinta s-a incheiat cu o masa rotunda intitulata “Procesul transmiterii stafetei INGIMED catre noile generatii”, cu o miniexpozitie de sisteme de bioinginerie dezvoltate de membrii Centrului “Alexandru Proca” si cu o vizita in laboratoarele si departamentele ICPE-CA.

