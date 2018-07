PMB: Monumentul Eroilor si Revolutiei Romane din 1989, din Piata Revolutiei, în administrarea Capitalei

147311 – 30072018 – Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat un proiect de hotarare prin care se solicita Guvernului Romaniei emiterea unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea CGMB, a monumentului de for public Ansamblul Monumental Memorialul Renasterii – „Glorie eterna eroilor si Revolutiei Romane din decembrie 1989” din Piata Revolutiei, precum si declararea acestuia din bun de interes public national, in bun de interes public local.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea: ”Este de datoria noastra sa facem demersurile necesare pentru a reabilita si pune in valoare acest monument dedicat unui eveniment atat de important pentru istoria noastra, Revolutia Romana din 1989. Imediat ce acest monument va fi preluat in administrare, Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, va aloca fondurile necesare pentru a restaura monumentul si pentru a reamenaja zona din jurul acestuia, ulterior urmand a fi inclus in circuitul turistic al Municipiului Bucuresti”.

Dupa preluare, monumentul de for public va fi administrat de catre CGMB, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic.

Monumentul a fost amplasat in urma unui concurs organizat de Ministerul Culturii si Cultelor in anul 2004, are 25 de metri inaltime, este realizat din granit si bronz, iar autorul acestei lucrari este Alexandru Ghildus.