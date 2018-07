PNL: ”Stănescu şi Teodorovici au recunoscut că sub mandatul lor mai multe primării din ţară au intrat în colaps  financiar!”

147059 – 09072018 – Deputatul PNL Nicolae Giugea solicită viceprim-ministrului Paul Stănescu şi ministrului Finanţelor Publice Eugen Teodorovici să asigure o finanţare pro-dezvoltare pentru toate administraţiile publice din România, nu numai pentru cele conduse de primari PSD sau ALDE, iar la rectificarea bugetară din luna iulie să asigure bani şi pentru investiţii, nu numai pentru salarii şi cheltuieli curente:

”Dintre toţi miniştri pe care i-a numit Dragnea până acum, în cele mai triste şi incompetente 3 guverne din istoria României, Paul Stănescu merită apreciat pentru faptul că a recunoscut, nu o dată, ci în mai multe rânduri, că ţara este guvernată extrem de prost. Recent, domnia sa a recunoscut ceea ce PNL spune de aproape jumătate de an, şi anume că zeci, poate chiar sute de primării mai mici din toată ţara se confruntă cu probleme deosebite de finanţare, neavând bani nici măcar pentru acoperirea salariilor funcţionarilor pentru tot anul 2018! După scurtul moment de sinceritate al domnului Paul Stănescu, s-a trezit şi Teodorovici să spună că are el soluţii la toate şi va fi bine, ca să nu fie rău. Ştim că Eugen Teodorovici nu poate ascunde faptul că, sub mandatul său actual de ministru al finanţelor publice, Guvernul a confiscat toate economiile administraţiilor publice locale, iar Olguţa i-a păcălit pe toţi cu majorări de salarii, fără să le dea şi banii necesari de la bugetul de stat! Acesta este motivul pentru care Teodorovici s-a simţit vinovat pentru starea financiară deplorabilă a administraţiei publice locale şi pentru faptul că excedente ale bugetelor locale, în valoare de peste 13 miliarde de lei, au fost luate la bugetul de stat, printr-o simplă înşelătorie, pusă la cale de către Ionuţ Mişa şi executată de către Eugen Teodorovici! Stănescu, ca ministrul al administraţiei publice, iar Teodorovici, ca ministru al Finanţelor, să caute şi să găsească banii necesari pentru finanţarea corectă a administraţiilor publice locale. Dacă nu sunt în stare, atunci să plece şi să lase pe alţii în locul lor! Nu încălzeşte pe nimeni promisiunea lui Teodorovici că vor găsi bani pentru salarii, căci o primărie nu funcţionează doar ca să se plătescă salarii către angajaţi! O primărie are nevoie de bani ca să renoveze şcoala satului şi grădiniţa, căci peste 2 luni începe noul an şcolar, are nevoie de bani să pietruiască sau să asfalteze drumurile comunale, căci în scurt timp vin ploile neîntrerupte de toamnă, are nevoie de bani pentru a organiza o groapă de gunoi comunală, un sistem de apă potabilă, unul de canalizare sau iluminat public pe străzi. Comunităţile locale au nevoie de un doctor în sate şi de multe investiţii ca să resimtă şi ele că în România se înregistrează creştere economică şi că România se bucură de cele aproape 40 de miliarde de euro care pot fi aduşi de la Uniunea Europeană în numai 6 ani! Aş putea să remarc faptul că, acolo unde sunt primari PSD, se găsesc imediat şi banii! Exemplul cel mai concludent este cel de la Capitală, unde doamna Firea a primit bani cât jumătate din primăriile din ţară, deşi a dovedit că este cel mai nepriceput primar din România. Paul Stănescu şi Eugen Teodorovici trebuie să înţeleagă că victimele sistemului slab de finanţare şi de echilibrare a bugetelor locale sunt tocmai cei mai săraci locuitori ai României şi să renunţe la politica păguboasă brevetată de PSD, prin care ia de la administraţiile sărace şi dă tot celor bogate, dar care au carnet de partid”, spune Giugea.