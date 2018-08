30 de scurtmetraje la Bucharest International Dance Film Festival 2018

147461 – 16082018 – Treizeci de scurtmetraje internaționale și românești au fost selectate în competițiile Bucharest International Dance Film Festival 2018 din peste 300 de producții înscrise.

Competiția internațională de scurtmetraje a fost împărțită în două secțiuni – „[re]tracing Values” și „[re]tracing Time” -, iar fiecare dintre acestea cuprinde zece filme.

Pelicule din Finlanda („Through the Supermarket in Five Easy Pieces”), Austria („Competing for Sunlight: Ash”), Coreea de Sud („BOOKANIMA: Dance”), Rusia („ctrlC/ctrlV”), Canada („Traverse”), Franța („Insan”), Marea Britanie ( „Business is Brutal” și „washed up babies”), Germania („Guenni”) și Olanda („A Flood Remains”) explorează, palpitant și energic, valorile lumii contemporane.

Șase dintre regizorii și coregrafii acestor filme vor participa la o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Zece filme din Franța („Out of body”), Danemarca („Laws of Motion”), Africa de Sud („Room”), Marea Britanie („Night Dancing”), Brazilia („Vanitas”), Olanda („Are you multifocal”), Finlanda („Time Subjectives in Objective Time”), Spania („Babelian Circles”), Cehia („Adieu”) și Austria („Competing for Sunlight: Oak”) au fost selectate în competiția internațională „[re]tracing Time”. Ele creează o poartă către o altă realitate, măsoară spațiul cu gesturi și surprind o lume irațională, uneori periculoasă.

Cât privește competiția națională, numărul de aplicații s-a triplat față de anul 2016, când a fost introdusă în festival. Competiția românească demonstrează că granițele dintre genurile artistice și generații sunt fluide.

Au fost selectate: „Dépaysement”, „How long?”, „Suite for the Office [Sleepwalking]”, „NonStop TM”, „Unchained”, „Next Revolution, Please!”, „States Uprooted”, „jam da koakaz”, „(Slow) Breath” și „Never Ending”.

După proiecția acestei selecții, vor avea loc sesiuni de întrebări și răspunsuri cu echipele filmelor.

Competiția națională va avea loc pe 7 septembrie, de la ora 21.00, la Deschis Gastrobar, iar cea internațională, pe 8 septembrie, de la ora 18.30, la Cinema „Elvire Popesco”.

Juriul va fi format din Helena Jonsdottir (Islanda, coregrafă și regizoare de film), Gabor Pinter (Ungaria, selecționer și director de festival) și Adrien Ouaki (Franța, regizor și coregraf, câștigătorul BIDFF 2017).

Jurații vor acorda trofeul pentru cel mai bun film din competiția internațională, în valoare de 1.000 de euro, premiul pentru inovație, în valoare de 500 de euro și premiul pentru cel mai mai bun film românesc, în valoare de 1.000 de euro, oferit de Institutul Cultural Român. Acestora le va fi adăugat premiul publicului, în valoare de 300 de euro.

Cea de-a patra ediţie a Bucharest International Dance Film Festival va avea loc în perioada 6 – 9 septembrie, în şase spaţii din Capitală – Cinema „Elvire Popesco” (Institutul Francez din România), Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LINOTIP-Centru Independent Coregrafic, DESCHIS Atelier, DESCHIS Gastrobar şi Qreator.

Tema ediţiei de anul acesta a singurului festival de gen din România o reprezintă „[re]tracing” – urmele pe care timpul le-a lăsat în vieţile oamenilor şi ale comunităţilor din care fac parte.