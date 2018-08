Cele trei mari companii de telefonie mobile, sancționate de ANCOM

147568 – 27082018 – În perioada ianuarie – iulie 2018, ANCOM a derulat o ampla campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce, in cadrul careia s-au efectuat masuratori in 12.786 de localitati locuite de peste 19,8 milioane de locuitori din totalul de 20,1 milioane. “Campania de masuratori a ANCOM s-a derulat pentru a verifica in ce masura operatorii de telefonie mobila respecta obligatia de acoperire cu servicii de voce a zonelor locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, obligatie asumata prin licente. Rezultatele campaniei de masuratori privind acoperirea cu servicii de voce sunt urmatoarele: Orange Romania -97.56% din populatie, Telekom Romania Mobile Communications – 96.8% din populatie si Vodafone Romania – 97.80% din populatie. Pentru ca niciunul dintre operatorii de telefonie mobila nu a atins valoarea stabilita prin licente si tinand cont de gradul de indeplinire a obligatiei, ANCOM a sanctionat contraventional Orange Romania si Vodafone Romania cu avertisment si Telekom Romania Mobile Communications cu amenda in cuantum de 500.000 de lei”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

In cadrul campaniei au fost masurate un numar de 12.786 localitati, locuite de 19.818.427 persoane din totalul de 20.121.587 de locuitori aflati pe intreaga suprafata a tarii, conform recensamantului populatiei si al locuintelor (Institutul National de Statistica 2011).

Acoperirea cu servicii de voce a fost calculata ca raportul dintre suma populatiei acoperite si suma populatiei masurate. Pentru fiecare localitate, populatia acoperita a fost calculata ca raportul dintre numarul de clustere in care valorile parametrilor masurati sunt mai mari decat valorile minime impuse in licente si numarul total de clustere masurate, inmultit cu populatia localitatii respective. Suma populatiei masurate este calculata prin insumarea populatiei din localitatile in care s-au efectuat masuratori.

Obligatiile de acoperire cu servicii de voce

Obligatia de a acoperi cu servicii de voce zone locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei, prin intermediul retelei proprii de acces radio, pana la data de 5 aprilie 2017, este prevazuta in licentele de utilizare a spectrului radio ale celor trei operatori care detineau deja retele 2G sau 3G in benzile de 900 MHz si 1800 MHz la momentul desfasurarii licitatiei. Aceste licente au fost acordate in cadrul licitatiei de spectru din anul 2012.

Pentru operatorii care detineau retele 3G doar in banda de 2100 MHz, cum este cazul RCS&RDS, acesta are aceeasi obligatie, dar cu termen de realizare pana la data de 5 aprilie 2019.