Viorica Dăncilă : Am solicitat sprijinul CE pentru reducerea impactului pestei porcine

147733 – 13092018 – Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că a solicitat comisarului european pentru Agricultură, Phil Hogan, acordarea de către Comisia Europeană a întregului sprijin tehnic şi financiar în scopul reducerii impactului nefast pe care pesta porcină africană l-a avut asupra agriculturii româneşti.

„Am prezentat domnului comisar situaţia creată de evoluţia explozivă a pestei porcine africane, cu efecte atât în planul economico-financiar, dar şi social. În acest context, am solicitat domnului comisar european acordarea întregului sprijin tehnic şi financiar din partea Comisiei Europene pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcină africană l-a avut asupra agriculturii româneşti”, a afirmat Viorica Dăncilă, la Palatul Victoria, în cadrul declaraţiilor comune susţinute alături de Phil Hogan.

Premierul a arătat că la întâlnirea cu Phil Hogan a prezentat proiectele avute în vedere de Guvern pentru modernizarea agriculturii româneşti.

„În primul rând, am prezentat domnului comisar o serie de acţiuni întreprinse la nivel guvernamental, al căror scop este de dezvoltare a unei agriculturi competitive. Am arătat că este pentru prima dată când au fost alocate la timp subvenţiile pentru agricultură. Am discutat despre programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii. Conform programului de guvernare, ne-am propus 2 milioane de hectare irigate în următorii doi ani. De asemenea, am prezentat măsurile de dezvoltare a sistemului naţional antigrindină”, a spus Dăncilă.

Totodată, şefa Guvernului a discutat cu oficialul european şi despre obiectivele majore ale României pe durata mandatului la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi a reafirmat importanţa pe care ţara noastră o acordă coeziunii proiectului european. Sursa: agerpres.ro