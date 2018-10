Echipa Olimpică a României pentru Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018

147954 – 02102018 – Echipa Olimpica a Romaniei, care va participa la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires care vor avea loc in perioada 6-18 octombrie 2018, a fost prezentata oficial in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani.

La evenimentul au fost prezenti Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Ioana Bran, ministrul Tineretului si Sportului, E.S. Felipe Alvarez de Toledo ambasadorul Republicii Argentina in Romania, E.S. Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasadorul Statelor Unite Mexicane in Romania, George Boroi, secretar general al COSR, Cosmin Butuza, secretar de stat in cadrul Ministerul Tineretului si Sportului, membri ai Comitetului Executiv al COSR, conducatori ai cluburilor si federatiilor nationale sportive, precum si personalitati ale miscarii olimpice romanesti.

Presedintele COSR i-a incurajat pe sportivii si antrenorii care au participat la festivitatea de prezentare: “Vreau sa incep prin a va felicita pentru performanta de a va califica la aceasta editie a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Buenos Aires. Ati parcurs un drum frumos si deloc usor. Va rog sa va reprezentati cu cinste culorile nationale, mai ales ca aceasta competitie are loc in anul in care sarbatorim Centenarul Marii Uniri. Sunt convins de valoarea voastra, ati demonstrat-o, si de aceea vom fi impreuna si ne vom bucura ori de cate ori veti urca pe podium si tricolorul romanesc va fi, speram, pe cel mai inalt catarg. Stimati antrenori, felicitari si dumneavoastra pentru tot ceea ce faceti pentru acesti copii minunati. Ei sunt cei mai buni sportivi pe care ii are Romania la ora actuala la aceasta categorie de varsta. Sa-i indrumati bine la Buenos Aires si dupa Buenos Aires, pentru ca o data cu participarea la aceste Jocuri Olimpice pentru Tineret au intrat in marea Familie Olimpica, Familie Olimpica pe care trebuie sa o reprezinte cu cinste, asa cum marii performeri ai Romaniei au reprezentat-o de-a lungul timpului. Va doresc mult succes! Suntem alaturi de voi!”

Juramantul olimpic a fost rostit de canotoarea Tabita Maftei, cea care va purta drapelul Romaniei la ceremonia de deschidere a JOT Buenos Aires 2018, iar juramantul oficialilor a fost depus de antrenorul de tenis de masa Petre Arnautu. Campionul european de juniori la scrima Andrei Pastin a tinut drapelul pe care au fost depuse juramintele.

Ceremonia s-a incheiat cu un scurt program de tango argentinian oferit de Ana Maria Subtirica si Dragos Samoil.

Echipa Olimpica a Romaniei va pleca spre Buenos Aires via Amsterdam cu o aeronava programata sa decoleze maine, la ora 13.55, din Aeroportul International Henri Coanda.sursa: cosr.ro