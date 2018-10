Asociația Pro Democrația: Procedurile de organizare a Referendumului din 6 – 7 octombrie 2018 permit votul multiplu 

147980 – 04102018 – În contextul slăbirii procedurilor electorale și metodelor de prevenire a votului multiplu este nevoie de observare independent. În temeiul valorilor democratice pe care le promovează și având în vedere că organizarea referendumului din 6 – 7 octombrie 2018 este grevată de deficiențe morale, legale și administrative, Asociația Pro Democrația consideră că observarea și monitorizarea desfășurării ”Referendumului pentru Familie” este cu atât mai importantă. Legislația specifică organizării referendumului stipulează următoarele: Legea 3 din 2000, art. 21: “Cetateanul care, in ziua referendumului national, se afla intr-o alta localitate decat cea in care este inscris in lista electorala poate sa isi exercite dreptul de vot in localitatea respectiva, la orice sectie de votare, urmand a fi inscris intr-o lista suplimentara de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate”.

Ordonanța de Urgență 86 din 2018, art. 43, alin (4): ”Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității referendumului național și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care au votat fără a avea drept de vot sau și-au exercitat votul de ai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal”.

Astfel, în acest moment nu se semnează declarație pe propria răspundere dacă votezi la altă secție decât cea de domiciliu. Nu se poate verifica în timp real intenția sau votul multiplu în sine. Președintele Biroului Secției de Vot nu are atribuția legală de a oferi informații în acest sens.

Verificarea unei intenții de vot multiplu sau a faptei în sine se face către Autoritatea Electorală Permanentă, în baza unei sesizări a persoanelor interesate, sesizare însoțită de probele pe care se întemeiază. Dar practic considerăm că va fi aproape imposibil de probat un vot multiplu.

Implicarea Asociației Pro Democrația în monitorizarea desfășurării ”Referendumului pentru Familie” nu anulează însă poziția oficială deja exprimată de către asociație despre caracterul nedemocratic al modului de organizare a acestui referendum. Considerăm că organizarea ”Referendumului pentru Familie” în baza unei ordonanțe de urgență care să modifice și să completeze Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, încalcă principiile statului de drept, prevederi ale Constituției precum și bunele practici ale Comisiei de la Veneția. ”Urgența” și modul improvizat de organizare a acestui referendum nu sunt în interesul cetățeanului român și al integrării României în spațiul democratic al Uniunii Europene, ci servesc o agendă politică ale cărei obiective par a fi în contradicție cu valorile democratice. De asemenea, atenționăm asupra faptului că absența monitorizării exercitării votului la referendum prin sistemul electronic pentru prevenirea votului multiplu favorizează fraudarea rezultatelor votului.

Încurajăm cetățenii și organizațiile neguvernamentale din România, precum și organizațiile internaționale active în domeniul drepturilor omului să se implice în observarea și monitorizarea ”Referendumului pentru Familie” din 6 – 7 octombrie 2018 și în sesizarea instituțiilor abilitate, în cazul apariției oricăror nereguli privind organizarea și desfăsurarea referendumului. – sursa: Asociația Pro Democrația