148044 – 10102018 – Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a participat astăzi, 10 octombrie 2018, la cea de-a șaptea ediție a Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States (București, 9-10 octombrie 2018). Tema principală a dezbaterilor din acest an a fost When East Meets West: Collision, Collusion or Cooperation?, concentrându-se pe relația dintre Est și Vest, din perspectiva celor trei scenarii, precum și pe diviziunile și tensiunile din spațiul european şi euro-atlantic.

În cadrul unei sesiuni speciale, ministrul Teodor Meleșcanu a dezbătut, alături de ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, teme de interes din perspectiva politicii externe și a celei de securitate, abordate prin prisma conceptelor de coliziune și cooperare pe axa Est-Vest.

Ministrul Meleșcanu a evidențiat contextul global în continuă transformare şi a arătat că revenirea la o abordare tip centru-periferie nu este compatibilă cu tendințele internaționale actuale, marcate de inter-conectivitate sporită și de impactul noilor tehnologii. A subliniat rolul important al multilateralismului pentru atenuarea diviziunilor la nivel global, cu accent pe îndeplinirea misiunii ONU în favoarea păcii. S-a referit, în context, la relevanța NATO și a UE ca promotori ai ordinii multilaterale.

În planul evoluțiilor la nivel european, a arătat că, în pofida diversității opiniilor și pozițiilor, este încă posibilă și absolut necesară o unitate de acţiune care să contribuie la coeziunea Uniunii și la o implicare internațională mai pronunțată a acesteia, plecând de la prioritățile Strategiei Globale a UE pentru politica externă și de securitate.

Ministrul de Externe a prezentat pe scurt prioritățile de politică externă ale României, inclusiv din perspectiva Președinției Consiliului UE, care va fi deținută de România în prima parte a anului 2019, arătând că aceasta va reprezenta o oportunitate deosebită de a avansa, împreună cu partenerii europeni, state și instituții, o agendă reînnoită a unității și coeziunii.

A arătat că, pe lângă problemele cu care se confruntă UE în mod obiectiv, percepția unor amenințări care derivă din diferențele între diferite state și regiuni este de natură să creeze dificultăți suplimentare și spațiu de manevră în termeni de dezinformare, manipulare şi subminare a rezilienţei societale.

Ministrul Meleșcanu a pledat pentru identificarea și promovarea elementelor care unesc mai degrabă decât separă cetățenii și societățile europene, din perspectiva securității interne a UE, dar și a nevoii de cooperare sporită NATO – UE.