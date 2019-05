Laureatul premiului Nobel pentru Fizică, Gerard Mourou și directorul Laserului de la Măgurele, Nicolae Zamfir – cetățeni de onoare ai județului Ilfov

150585 – 30052019 – La 3 iunie, orele 11.00, la Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, din București, academicienii Gerard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru Fizică, initiator al proiectului Extreme Light Infrastructure, și Nicolae-Victor Zamfir, directorul general al Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics, vor primi titlului de Cetățean de Onoare al Județului Ilfov, pentru meritele științifice deosebite în dezvoltarea proiectului de cercetare și inovare – Laserul de la Măgurele.

Cu ocazia acestui eveniment, Consiliul Județean Ilfov anunță că elevili pasionați de inovare și de cercetare din județ vor putea sta de vorbă cu Gerard Mourou, acesta urmând să răspundă tuturor întrebărilor și curiozităților lor.

Fizicianul Gerard Mourou, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, considerat părintele Laserului de la Măgurele și academicianul Nicola-Victor Zamfir, directorul general al ELI-NP au adus contribuții determinante în realizarea celui mai puternic laser din lume, care a atins puterea de 10 PetaWatts.

Consiliul Județean Ilfov acordă cea mai înaltă distincție în semn de recunoaștere a carierelor de excelență și de profundă considerație pentru dezvoltarea socială și economică generată de proiectul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) în județul Ilfov. Evenimentul va fi moderat de Alexandru Mironov

Cine este Gerard Mourou

Profesor doctor Gerard Mourou este director al IZEST, centrul pentru tehnologia laserelor, din cadrul Școlii Politehnice din Paris, Franța. El are marele merit de a fi descoperit o metodă pentru crearea laserelor de mare putere. Se întâmpla în 1985. Până atunci, puterea unui laser putea crește foarte puțin – doar câteva procente. Gerard Mourou a făcut posibil ca puterea unui laser să crească de miliarde de ori.

Laserul de la Măgurele este construit pornind de la descoperirile lui gerard Mourou, motiv pentru care este considerat “părintele” laserelor de mare putere.

Gerard Mourou este inițiatorul proiectului european ELI – Extreme Light Infrastructure, considerat un proiect etalon al Comisiei Europene cu trei piloni, în România, Republica Cehă și Ungaria. ELI-Nuclear Physics, pilonul de fizică nucleară al ELI poate fi considerată cea mai amplă structură din cele trei. Profesorul Mourou este membru al Comitetului Științific Consultativ al ELI-NP, precum și un colaborator activ al grupului de cercetători care activează în cadrul proiectului.

De-a lungul carierei sale științifice, profesorul Gerard Mourou a primit numeroase distincții. Și-a încununat cariera cu un premiu Nobel, pentru descoperiri revoluționare în fizică. De anul acesta, Gerard Mourou este și membru de onoare al Academiei Române, secția de Științe Fizice.

Cine este Nicolae-Victor Zamfir

Nicolae – Victor Zamfir este directorul Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), proiect paneuropean. Nicolae Victor Zamfir este și președintele Secției de Științe Fizice a Academiei Române, dar și director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH).

Cu Nicolae-Victor Zamfir la conducerea sa, institutul a câștigat o puternică reputație națională și internațională, devenind una dintre cele mai importante instituții publice de cercetare și dezvoltare din România. România face parte, prin IFIN-HH, din organizații internaționale precum CERN (European Organization for Nuclear Research), FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research in Europe), JINR-Dubna (Joint Institute for Nuclear Research) și ECT (European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics). Foto: Wikipedia