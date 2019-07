”Învinge cancerul colorectal. Un test pentru viață”

151135 – 19072019 – Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB), in parteneriat cu Asociatia ”Sanatate pentru Comunitate” si Centrul Medical Neolife, va derula, incepand din luna august 2019, un amplu program de screening pentru cancerul colorectal -Învinge cancerul colorectal. Un test pentru viata”.

1.500 de bucuresteni aflati in grupa de risc – persoane cu varste peste 50 de ani – vor beneficia, cu titlu gratuit, de teste medicale specifice in depistarea cancerului colorectal. In functie de evolutia si rezultatele programului, Primaria Capitalei, Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti si institutiile partenere iau in calcul posibilitatea extinderii acestuia pana la 5.000 de beneficiari.

Programul va avea la baza o metoda de screening non-invaziva importanta si eficienta care, din pacate, nu a ajuns sa fie cunoscuta la nivel national, Testul imunochimic FIT. Beneficiarii vor efectua testele FIT in baza unor vouchere, iar probele vor fi aduse catre laboratoarele specializate din cadrul Centrului Medical Neolife. In eventualitatea aparitiei unei suspiciuni, persoanele vor fi directionate catre medicii specialisti in vederea efectuarii unei endoscopii sau colonoscopii si a analizelor anatomopatologice.

În 2018, cancerul colorectal a insemnat 13,3% din totalul cancerelor noi diagnosticate in tara noastra, fiind depasit doar de cancerul pulmonar, cu 13,6%. Numarul deceselor cauzate de aceasta maladia a depasit 6.000 de persoane in anul 2018. Cu toate acestea, Romania ramane una din putinele tari din Uniunea Europeana fara un program de screening pentru cancerul colorectal.

Conform specialistilor, supravietuirea in cazul pacientilor care au descoperit boala in stadiu incipient, localizat, este de 90%, in timp ce procentul coboara la 70 daca boala este identificata cand s-a intins pe o regiune mai mare. In cazul in care diagnosticul se pune intr-un stadiu avansat al bolii, rata de supravietuire este de cel mult 20%.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email