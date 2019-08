Theodor Paleologu: Mircea Diaconu este bun actor în roluri de prost. Și a găsit pe alții mai proști! 

151503 – 27082019 – Theodor Paleologu, candidatul PMP pentru Președinție, l-a ironizat, într-o postare pe Facebook Mircea Diaconu, candidatul independent pentru Cotroceni susținut de ALDE și Pro România.

”Mircea Diaconu este bun actor în roluri de prost. Și a găsit pe alții mai proști: ALDE și Pro România n-au fost în stare să genereze o candidatură cât de cât plauzibilă. Nota Bene: Ținta nu e atât Diaconu, cât ALDE și Pro România (știu, e plicticos să tot explici ironii)”.

În urma reacțiilor, Paleologu a precizat: ”Văd că unele spirite delicate s-au șifonat de faptul că am utilizat cuvinte îngrozitoare în precedenta mea postare: prost și proști (vai, vai, domnule Paleologu, vă credeam un om cult și manierat, vă credeam un diplomat). Consider că studierea prostiei omenești e o temă imensă a istoriei culturale (exemple: Homer, Lucian de Samosata, Erasmus, Montaigne, Voltaire, Flaubert, Caragiale, Eugen Ionescu etc.). Am scris și am ținut cursuri pe această temă. Cred, de asemenea, că prostia e principalul factor explicativ în politica românească. E o valoare sigură. Mereu poți miza pe prostia adversarului.

Evident că am aplaudat panarama lui Mircea Diaconu de pe scările Ateneului și am fost încântat de susținerea pe care i-o acordă ALDE și Pro România. Îmi notasem mai demult o frază de-a lui Vladimir Jankélévitch: Simplul fapt că pentru mulți oameni prostia e singurul mod de a fi inocenți dovedește mizeria condiției noastre. Bine că n-a candidat omul la Președinția Franței: s-ar fi găsit tot felul de delicați să-i reproșeze limbajul. De fiecare dată când vorbești despre prostie, fie și în termeni generali, se supără câte cineva”.

