Viorica Vasilica Dăncilă, desemnată oficial candidatul PSD pentru Cotroceni

Dăncilă: ”Au trecut 5 ani de nimic!”

151477 – 24082019 – Aproximativ 800 de delegați ai PSD au votat sâmbătă, în unanimitate, la Palatul Parlamentului, la Congresul extraordinar al PSD, desemnarea oficială a Vioricăi Vasilica Dăncilă drept candidat al partidului la prezidențiale.

Congresul a durat mai puțin de două ore, singurii care au susținut discursuri fiind președintele PES, Serghei Stanișev, președintele partidului, Viorica Dăncilă, președintele executiv Eugen Teodorovici și secretarul general Mihai Fifor. Marian Oprișan, liderul PSD de la Vrancea, și Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, nu au participat la congres.

Dacă în plan intern nu a fost prezent niciun partid la acest eveniment, în plan extern nicio ambasadă occidentală nu a răspuns invitației PSD. Potrivit Comisarul.ro au fost prezenți ”o sumedenie de reprezentanți ai statelor comuniste sau socialiste, precum Cuba, Vietnam, Algeria, China”, iar mesaje au fost primite doar de la partidele social-democrate din Albania și Macedonia de Nord!

Viorica Dăncilă: ”Îmi iau energia de aici, dintre oameni. Este un Congres despre România și despre noi, PSD, despre cum ne scriem mai departe istoria și despre viitorul nostru. Avem o competiție electorală în care unitatea va fi cheia succesului. Sunt un om dintre oameni, născut într-un oraș mic, într-o familie simplă de oameni muncitori. Sunt soție, mamă, am o familie frumoasă pe care o iubesc enorm și care mi-a stat mereu alături. Cred enorm în oameni, în poporul român care merită și poate întotdeauna mai bine. Sunt și voi rămâne mereu alături de oameni, asta cred că este menirea omului politic. Spre deosebire de alții, eu țin cu oamenii. Eu nu mă lupt împotriva nimănui, ci țin cu oamenii. Sunt 23 de ani de muncă în PSD. Am plecat de la baza partidului, am lipit afișe, am făcut campanie din ușă în ușă. Sunt un om plecat de jos, am pornit în viață cu aceleași premise cu care pleacă majoritatea tinerilor. Am muncit mereu pentru lucrurile în care am crezut. Această țară nu poate fi condusă de la Cotroceni sau de la Guvern. România trebuie condusă alături de oameni și nu o dată la cinci ani ci în fiecare zi de muncă pentru că președintele este dator să muncească pentru țară, să înceapă o transformare profundă de la rădăcini. Vreau o Românie în care nimeni nu trebuie să se teamă. Domnia legii și garantarea securității sunt priorități. Am promis pedepse drastice pentru violatori, criminali și pedofili și asta voi face. Am promis o reformă a MAI care se va încheeia atunci când nimănui nu-i va mai fi teamă pentru el și ai lui. Mă voi lupta pentru o Românie sigură în care cei vulnerabili să nu devină victime din cauza vulnerabilităților sistemului. Reformele în sănătate și învățământ trebuie susținute. Avem nevoie de un act educațional modern care să dea României noi generații de profesioniști. Reforma în sănătate a început cu dotarea spitalelor cu aparatură performantă și creșterea salariilor medicilor ca să rămână în țară. Vreau ca niciun român să nu fie lăsat în urmă, luptăm împotriva sărăciei. Guvernul a creat sute de mii de locuri de muncă, a crecut constant pensiile, indemnizațiile pentru mame și copii și pentru persoanele cu dizabilități. Șomajul este acum la un minim istoric. Am crescut salariile medicilor, profesorilor, constructorilor și am implementat programele de dezvoltare a comunităților, am făcut mai bine pentru toate categoriile. Nu perfect, nu deodată, dar am convingerea că am făcut pentru binele oamenilor. România și românii merită să țină capul sus în țara lor și în lume. Un președinte demn nu merge să dea socoteală la UE, ci să apere interesele țării sale. Țara noastră a contribuit la avansarea agendei europene. Ne punem țara și semenii pe primul loc. Avem de dus lupta împotriva unor adversari politici hotărâți să ne vadă îngenuncheați și divizați. Suntem pregătiți, nu putem fi înfrânți așa ușor pentru că noi avem ceva ce ei nu au avut niciodată, apropierea de români. Noi nu am fost niciodată cei care am tăiat pensiile și salariile, nu am blocat măsuri care aduceau bine în viața românilor, noi nu am avut viziunea a două Românii: a noastră și a lor. Au urcat cu picioarele pe tragediile oamenilor pentru a-și manifesta oportunismul politic. A dormit bine noaptea, dar vine momentul în care trebuie să răspundă. Să nu faci nimic pentru ai tăi este dovadă de cruzime, să-ți amintești de români după cinci ani este dovadă de cinism, de dispreț pentru cei care au avut încredere în tine. Pentru cel care promitea lucrul bine făcut pare că ceasul a stat demult. Pentru noi, ceilalți, au trecut 5 ani de nimic. Pentru cel care cere votul a milioane de români promițând doar că-i va da jos pe cei care au făcut lucruri bune, aceasta este manifestarea unei disperări și a unei lipse de viziuni incredibile. Aroganța nu mă reprezintă, iar disprețul pentru români nu l-am simțit niciodată pentru că țin cu poporul român și țin cu țara mea. Să nu uităm că astăzi suntem singurii cu un program de guvernare și cu o viziune. Sunt singurul candidat care își asumă guvernarea țării, care are voința de a mișca lucrurile, sunt mai puternică decât toți acești bărbați care nu fac decât să țipe de pe margine.

Eu nu fug și nu mă tem. Mă voi lupta ca fiecărui român să-i fie mai bine aici, în țara lui. Vă chem să luptăm cu toată puterea în această campanie care va decide viitorul. V-am vorbit ca propriei mele familii. Avem ocazia unică de a creiona istoria țării pentru binele copiilor și nepoților noștri. România nu mai are timp de experiențe. România are nevoie de solidaritate, de unitate. România trebuie să fie respectată pe plan intern, precum și extern”.

