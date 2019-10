Festivalul Tânăr de la Sibiu

151935 – 08102019 – Cinci spectacole românești care vorbesc despre comunism sunt incluse în programul celei de-a cincea ediții a Festivalului Tânăr de la Sibiu, care va avea loc între 1 și 10 noiembrie, la Teatrul Gong. „Amalia respiră adânc”, „An Tan Tina”, „Cultul personalității”, „În umbra marelui plan” și „Tipografic Majuscul” vor fi prezentate pentru a marca 30 de ani de la Revoluție.

Adrian Tibu, manager al Teatrului Gong și al festivalului, declară: „Prin programul din acest an, am ținut neapărat să nu uităm. Sunt 30 de ani de la Revoluție și vorbim prea puțin despre asta. Memoria este o formă de adevăr fără de care nu putem să construim o societate puternică, iar prin selecția propusă la Sibiu deschidem un dialog responsabil și asumat între generații. Poveștile ne aduc împreună și ne salvează!”.

„Amalia respiră adânc”, realizat de Asociația culturală Bis, este un spectacol ce recompune destinul României, din anii 1960 și până în 2000, în toată absurditatea sa, prin povestea unei femei în ipostazele de adolescentă-pionier, mamă și cetățean în vârstă. One-woman-show cu Andrada Grosu, după un text al Alinei Nelega, este un mozaic al sensibilităţii şi al emoţiei fireşti. Spectacolul are o durată de 1 oră și 10 minute și este recomandat persoanelor cu vârste de peste 14 ani.

„An Tan Tina”, performance independent, este o adaptare liberă după volumul „Fals tratat de manipulare” al Anei Blandiana. Recomandat persoanelor cu vârste de peste 16 ani, spectacolul o are în centru pe actrița Nicoleta Lefter. Cu înregistrări din timpul Revoluției din decembrie 1989, e un spectacol de teatru-document în care artiștii mixează live imagini, povești și sunete pentru a reproduce atmosfera de panică și teroare care predomina în toată țara în acea perioadă. Ana Drăghici s-a ocupat de partea vizuală, Alexandros Raptis, de sunet, iar Denisse Conn Tubacu a realizat montajul video. „An Tan Tina” are o durată de 55 de minute.

„Cultul personalității”, scris și regizat de Mihai Lukács, este un spectacol al companiei Giuvlipen. Oana Rusu, Andrei Șerban și Raj-Alexandru Udrea alcătuiesc distribuția, Iulia Toma a semnat scenografia, Nicky Stevens și Rekabu, muzica, iar Claudiu Cobilanski, partea video. „Cultul personalității” este un experiment performativ de relaționare cu istorii recente și personalități decedate, pornind de la stenograme ale Biroului politic al Partidului Muncitoresc Român și dosare de Securitate. Personajele sunt Nicolae Ceauşescu, Ana Pauker şi Gheorghe Gheorghiu-Dej. Spectacolul, care are o durată de 90 de minute, va fi prezentat pe 4 noiembrie, de la ora 18.00.

„În umbra marelui plan”, producție a companiei Reactor de creație și experiment, este semnat de Catinca Drăgănescu. Distribuția este formată din Raluca Mara, Oana Mardare, Paula Rotar și Doru Taloș, scenografia a fost realizată de Anda Pop, iar Catrinel Bejenariu a asigurat asistența creativă. Spectacolul este o cronică de familie care urmărește mutaţiile sociale, politice şi morale din societate şi efectele acestora asupra individului și vieții lui intime. „În umbra marelui plan” este o ȋncercare subiectivă de a reconstitui istoria unui experiment social de proporţii ale cărui consecinţe ȋncă ne bântuie: omul nou şi mitul naţional al promised land-ului autohton. Recomandat tuturor grupelor de vârstă, spectacolul, cu durata de 1 ora și 35 de minute, va fi prezentat pe 1 noiembrie, de la ora 20.00.

„Tipografic Majuscul” este un spectacol al Teatrului Odeon semnat de Gianina Cărbunariu. Scenariul care stă la baza spectacolului este un colaj de documente și interviuri. Producția e un exercițiu de imaginație, o ficțiune ce încearcă să chestioneze urmele unei realități din istoria recentă și felul în care ele ne ajută să înțelegem lumea în care trăim astăzi. Distribuția este alcătuită din Cătălina Mustaţă, Alexandru Potocean, Gabriel Răuţă, Mihai Smarandache și Silvian Vâlcu. Scenografia este semnată de Andrei Dinu, coregrafia a fost realizată de Florin Fieroiu pe muzica lui Bobo Burlăcianu. Spectacolul cu durata de 1 ora și 25 de minute este recomandat persoanelor cu vârste de peste 12 ani.

Tema din acest an a Festivalului se regăsește și în vizualul posterului celei de-a V-a ediții, realizat de Dan Șușa. Un proiect ambițios care își propune să promoveze spiritul tânăr cu tineri din comunitatea locală.

Personajele sunt doi sibieni: Anabela Rusu, în vârstă de 3 ani, care învață în grupa germană la Grădinița nr.16. Cu cravată sau fără, cu pampoane sau fără ele, pentru ea ședința foto a fost o „joacăʺ cu personaje imaginare specifice vârstei: ursuleți, dinozauri, vrăjitoare, prinți și prințese. Abia așteaptă spectacolele pentru copii din cadrul festivalului.

David Roth are 18 ani și este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazărʺ din Sibiu. „De mic am avut visul de a deveni un «star», de a ajunge cunoscut și am încercat să îl ating în diferite domenii – actorie, regie, prin scris scenarii, prin muzică și poate chiar prin felul meu de a fi. Am vrut să particip la Festivalul Tânăr în acest mod pentru că am iubit fiecare colaborare cu Teatrul Gong prin intermediul SibiuPlays și pentru că e încă un pas făcut în direcția visului meu. Nu m-am gândit vreodată că voi ajunge «model», dar a fost o experiență foarte interesantă și mulțumesc teatrului pentru oportunitateʺ.

Festivalul Tânăr de la Sibiu, cu un program dedicat copiilor și adolescenţilor, reunind întreaga familie, are ca menire construirea unui public nou pentru teatrele dramatice. Timp de zece zile, el va propune peste 40 de spectacole și evenimente.

