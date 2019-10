Istoria Electrotehnicii Românești

151901 – 04102019 – In data de 3 octombrie 2019, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA a organizat, in parteneriat cu Comitetul Electrotehnic Roman, cu sprijinul Ministerului Cercetarii si Inovarii, a IX-a editie a Seminarului de Istoria Electrotehnicii Romanesti.

Seminarul a reprezentat un bun prilej pentru diseminarea si promovarea cercetarilor stiintifice, cunoasterea realizarilor din domeniul tematic abordat si, nu in ultimul rand, identificarea unor solutii la problemele actuale cu care se confrunta societatea.

Aspectele abordate in cadrul workshop-ului au vizat: prioritati stiintifice, tehnologice si industriale, nationale si internationale in dezvoltarea servomotoarelor fara perii; centenarul electronicii romanesti; istoria echipamentelor de actionare a motoarelor electrice din structura instalatiilor de foraj realizate in Romania; istoria industriei de acumulatoare din Romania; echipamente de tractiune electrica urbana. Contributii romanesti; exemple de materiale magnetice cercetate in ICPE / ICPE-CA – contributie la dezvoltarea produselor din industria electrotehnica; istoria ideii de geometrie variabila in aeronautica; istoria primelor xerografe romanesti.

Workshop-ul s-a incheiat cu masa rotunda „Personalitati ale ingineriei electrice intre cele doua razboaie mondiale”.

