Firea și-a adus aminte de traficul infernal din București/Cere din nou Centura Capitalei

152715 – 10122019 – Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că, la prima şedinţă a Consiliului General al Municipiului București, va supune aprobării consilierilor generali o nouă solicitare către Guvern de a trece Centura Capitalei de la CNAIR la PMB.

“Constat cu părere de rău că obiectivul major de investiţii, care ne-ar fi ajutat foarte mult pentru fluidizarea traficului – şi anume realizarea centurii ocolitoare a Capitalei, rămâne deocamdată o Fată Morgana. Nici nu s-a transferat la Primăria Capitalei, în vederea dinamizării lucrărilor, dar nici nu s-a înregistrat un ritm crescut, accelerat, al lucrărilor la Centură ocolitoare a Capitalei. De aceea am discutat cu toţi colegii mei din cadrul Primăriei Capitalei şi am decis ca la prima şedinţă de Consiliu General să supun dezbaterii şi aprobării consilierilor generali, de la toate formaţiunile politice, să solicităm încă o dată noului Guvern transferul Centurii ocolitoarea a Capitalei de la CNAIR – Ministerul Transporturilor, la Municipalitate, deci la Primăria Capitalei”, a declarat Firea, la un comandament pe probleme de trafic.

Ea a spus că Municipalitatea e prima interesată să finalizeze acest obiectiv de investiţii şi să-i ajute pe cetăţeni să nu mai stea ore întregi în trafic.

Autobuzul, ca tramvaiul

Solicitam de asemenea modificarea Codului Rutier astfel incat sa se permita circulatia autobuzelor pe liniile de tramvai. Aceasta masura va contribui decisiv la fluidizarea traficului

Taxa pe hârb, din martie 2020

Vinieta Oxigen va intra in vigoare in luna martie, in primele doua luni se vor organiza campanii de informare si constientizare a cetatenilor

Firea a explicat ca, in ceea ce priveste vinieta Oxigen se va demara o campanie de informare a cetățenilor care vor putea să își procure vinieta prin SMS, online – prin Administrația Străzilor, din benzinării sau pay-point: ”Am decis împreuna cu colegii de la Direcția Transporturilor sa propunem Consiliului General, in urmatoare sedinta, ca lunile ianuarie si februarie să fie de informare si conștientizare, iar etapa de amenzi, daca va fi cazul, sa inceapa la 1 martie”.

”Localii”, scoși la muncă

Gabriela Firea: ”După cum știți, Politia Locala nu poate acționa în nicio situație pentru a dirija traficul rutier decât cu aprobarea prealabilă sau sub coordonarea structurilor Poliției Române. De la preluarea mandatului, am solicitat Poliției Locale să se implice mai mult în această colaborare. Astfel, numărul polițiștilor locali care desfășoară activități pe linia circulației pe drumurile publice – fluidizare, constatare și aplicare sancțiuni contravenționale a crescut de la 26 de polițiști locali în 2016 (adică 9% din totalul efectivelor din structura de Ordine Publică) la 127 polițiști locali în 2019 (adică 58% din totalul efectivelor din structura de Ordine Publică). Menționăm faptul că aceste efective acționează în schimburi. Am luat legatura cu primarii de sector si pe colegii de la brigada rutiera pe care i-am rugat sa mobilizeze politiile locale de sector si sa degajeze marile bulevarde de autoturismele parcate ilegal, de cele care blocheaza benzi intregi de circulatie sau chiar mijloace de transport in comun”.

Firea a participat ieri la un comandament pentru adoptarea de solutii care vizeaza fluidizarea traficului in Capitala, in perioada sarbatorilor de iarna. La sedinta au fost convocati toti responsabilii directiilor de specialitate din cadrul primariei, dar si cei ai Politiei Rutiere, STB, Politiei Locale a Municipiului Bucuresti.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email