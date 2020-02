PMB a modernizat și dotat 23 de biblioteci din toate sectoarele Capitalei 

153409 – 20022020 – Primaria Municipiului Bucuresti a demarat, incepand cu anul 2017, un amplu proces de revitalizare a celor 30 de filiale care alcatuiesc reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti. Astfel, pana in prezent, au fost modernizate si dotate 23 de biblioteci, restul urmand a fi reabilitate anul acesta.

In aceste spatii culturale, Primaria Capitalei, prin Biblioteca Metropolitana Bucuresti, organizeaza permanent activitati cultural-creative in special pentru copii si tineri, ateliere de lectura, de creativitate sau de scriere creativa, de muzica sau pictura, de teatru sau filosofie, jocuri de interior, jocuri didactice, vizionari documentare, prezentari si workshop-uri diverse.

Programul evenimentelor din luna ianuarie, precum si detaliile legate de toate filialele Bibliotecii Metropolitane Bucuresti poate fi gasit pe site-ul www.bibmet.ro.

Astfel, au fost reabilitate si modernizate 5 biblioteci in sectorul 1, 6 in sectorul 2, 3 in Sectorul 3, 5 in Sectorul 4, 1 in sectorul 5 si 3 in sectorul 6.

Lucrarile de modernizare a spatiilor din reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti au presupus renovari interioare si exterioare, igienizarea si modernizarea instalatiilor sanitare si a celor electrice, precum si a sistemelor de iluminat. De asemenea, au fost montate centrale termice noi, aparate de aer conditionat si a fost inlocuit mobilierul.

Din cele 30 de filiale care alcatuiesc reteaua Bibliotecii Metropolitane Bucuresti, 6 detin cu fond specializat pentru copii si tineret, dupa cum urmeaza: in sectorul 1 – Filialele Ion Creanga si Petre Ispirescu, in sectorul 3 – Filiala Emil Garleanu, in sectorul 4 – Filiala Otilia Cazimir, in sectorul 5 – Filiala Vasile Alecsandri, iar in sectorul 6 – Filiala George Toparceanu. In sectorul 2, exista o sectie de carte pentru copii in filiala Dimitrie Cantemir. In fondul acestor filiale se regasesc carti, jocuri si jucarii, filme si CD/DVD-uri, iar pentru studiu sau recreere, copiii au acces la calculatoare cu wi-fi gratuit.

Biblioteca Metropolitana Bucuresti este o retea de biblioteci publice, aflata sub patronajul Primariei Municipiului Bucuresti, care faciliteaza accesul la informare si lectura, prin serviciul gratuit de imprumut la domiciliu. Prin complexitatea ofertei culturale pe care o pune la dispozitia publicului in filialele sale raspandite in toate sectoarele Bucurestiului, BMB contribuie activ la imbunatatirea calitatii vietii membrilor comunitatii.

