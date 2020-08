Florea de la 5, acuzat că a depus semnături false pentru susținerea candidaturii

156065 – 17082020 – Candidatura primarului Sectorului 5 al Capitalei, Daniel Florea, PSD, pentru un nou mandat de edil a fost contestată la Biroul Electoral Central de Cătălin Stochiță, unul dintre finii lui Marian Vanghelie, actualmente consilier local. Acesta este încă un semn că relațiile dintre Florea și Vanghelie sunt reci de mult timp, mai ales că primarul a schimbat în ultima vreme mai mulți directori din primărie care erau apropiați ai fostului edil.

Stochiță, fost membru PSD, candidat independent, de formă, la primărie la un moment dat, a prezentat anchetatorilor mai multe tabele cu semnături false și a cerut verificarea listelor de susținători ai lui Florea.

Acesta a sesizat și procurorii în acest caz.

Către JUDECATORIA SECTOR 5 BUCURESTI

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul, Stochita Aurel Catalin, CNP……., legitimat cu CI ….., telefon mobil :….., email catalinstochita@gmail.com, cu domiciliul in…….., in baza art. 54 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, formulez prezenta

CONTESTAȚIE ELECTORALĂ

Impotriva Hotararii nr. 12 din data de 15.08.2020, a Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, Hotarare prin care a fost admisa candidatura lui Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5, solicitand pe cale de consecinta admiterea contestatiei, anularea Hotararii nr. 12 din data de 15.08.2020 a Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti si respingerea candidaturii domnului Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5, pentru urmatoarele

MOTIVE

În fapt,

Prin Hotararea nr. 12 din data de 15.08.2020, a Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, a fost admisa candidatura lui Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5, cu incalcarea prevederilor legale in materie.

In motivarea Hotararii de admitere a candidaturii dl. Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5, Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti se consemneaza faptul ca veridicitatea semnaturilor sau datelor inscrise in listele de sustinatori este certificata de declaratia inscrisa pe listele de sustinatori, declaratie prin care persoana care a strans semnaturile isi asuma ca toate datele de identificare şi semnăturile cuprinse în listă corespund realităţii.

Sunt cetatean al Sectorului 5 si nu am vazut pe raza Sectorului 5 niciun cort cu insemnele Florea Daniel PSD sau cu fotografia candidatului Florea Daniel PSD unde ar fi putut fi stranse aceste semnaturi.

In fapt, Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este competent a se pronunta pe veridicitatea semnaturilor sau datelor inscrise in listele de sustinatori deoarece veridicitatea semnaturilor sau datelor inscrise in listele de sustinatori apartine exclusiv Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, cu atat mai mult cu cat Presedintele si Loctiitorul sunt de profesie magistrati – Procuror si Judecator.

Conform prevederilor art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali:

”(1) Biroul electoral de circumscripție examinează respectarea condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale sunt înregistrate. Candidaturile care nu îndeplinesc condițiile legale de fond și de formă se resping de către biroul electoral de circumscripție.

(2) Admiterea sau respingerea candidaturilor se face prin hotărâri ale birourilor electorale de circumscripție.

(3) Listele de candidați pentru consiliile locale sau județene în care există persoane care nu îndeplinesc condițiile legale pentru a putea candida se admit în parte, doar pentru acei candidați care îndeplinesc condițiile legale. În această situație, pozițiile ocupate de candidații admiși în lista de candidaturi se vor renumerota corespunzător, candidații admiși ocupând locurile eliminate imediat superioare poziției din lista în care se află.

(4) În situația în care listele de candidați sunt admise numai parțial, partidele politice, alianțele electorale pot retrage lista în vederea completării până la data-limită de depunere.

(5) Listele care conțin un număr de candidați care îndeplinesc condițiile legale pentru a candida mai mare decât numărul legal, potrivit art. 7 alin. (6), vor fi admise în parte, urmând a fi respinse ultimele propuneri de candidatură de pe listă și să se admită celelalte, în limita numărului legal de candidați…..,,

Din moment ce textul de lege impune in sarcina Biroului electoral de circumscripție examinarea respectarii condițiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condițiilor de fond și de formă ale listelor de candidați, precum și ale listei susținătorilor , Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti este competent a se pronunta pe veridicitatea semnaturilor sau datelor inscrise in listele de sustinatori.

Este incredibil cum a reusit dl Florea Daniel, candidatul PSD, sa depuna un numar de aproximativ 14.000 de semnaturi din moment ce nu exista nicio dovada palpabila- fotografii, clipuri video, corturi pentru strangerea de semnaturi, privind o eventuală campanie de strângere publică de semnături pentru susţinerea acestei candidaturi.

In fapt, s-a utilizat BAZA DE DATE din cadrul DITL Sector 5 Bucuresti pentru a copia datele personale ale cetatenilor din Sectorul 5 Bucuresti, fara acordul acestora si fara utilizarea unei platforme IT cu semnatura electronica conform noilor prevederi legale.

Consider ca, lista de sustinatori depusă de dl Florea Daniel nu îndeplineşte condiţiile legale, si practic este imposibil ca acesta să fi reuşit strângerea semnăturilor necesare – aproximativ 14.000 de semnaturi, care să respecte condiţiile prevăzute de art. 51 din Legea nr. 115/2015, neexistând nicio dovada vizuala privind campanie de strângere publică de semnături pentru susţinerea acestei candidaturi.

Fata de motivele invocate mai sus, solicit admiterea contestatiei, respectiv anularea Hotararii nr. 12 din data de 15.08.2020 de admitere a candidaturii dl Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5 de catre Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti si pe cale de consecinta respingerea candidaturii domnului Florea Daniel la functia de Primar al Sectorului 5.

În drept

Depun prezenta contestatie electorala conform prevederilor din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Solicit incuviintarea probei cu inscrisuri, proba audio-video si proba cu martori.

Din dovezile audio-video atasate rezulta in mod evident « metoda de strangere a semnaturilor » prin folosirea personalului Primariei si a angajatilor din institutiilor din subordinea Primarului sau Consiliului Local Sector 5, persoanele identificate in imagini pot depune marturie in instanta si va rugam sa dispuneti audierea persoanelor identificate.

Precizam faptul ca vom depune plangere penala la Parchetul de pe linga Judecatoria Sector 5 Bucuresti.

Va rog sa solicitati Biroului Electoral al Circumscriptiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti sa puna la dispozitia instantei de judecata listele de sustinatori respectiv dosarul de candidat al domnului Florea Daniel – PSD.

Solicit verificarea semnaturilor tip random precum si a datelor inscris in lista sustinatorilor – respectiv verificarea corelarii informatiilor personale ale sustinatorilor – data nasterii, adresa, CI serie si nr. intrucat prin metoda copy/paste sau realizat o serie de erori in utilizarea datelor personale din lista sustinatorilor.

Data 15.08.2020 – Stochita Aurel Catalin”

