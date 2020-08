Revoltă în Poliţie: ”Am ajuns firma de pază a ţiganilor. Asta se întâmplă când apar cumetriile cu ţiganii şi şefii poliţiei mănâncă din palma lumii interlope”

155960 – 09082020 – ”Blocăm străzi, oprim tot ce miscă, păzim ţiganii să nu fie brutalizaţi … de când ne-am transformat în firma de pază a ţiganilor? De ce toată această desfăşurare de forţe pentru protecţia scursurilor societăţii? Protecţie plătită din banii oamenilor care azi dimineaţă s-au trezit să plece la muncă”.

Aşa îşi începe un „mascat”, scrisoarea de revoltă faţă de modul în care Poliţia a acţionat la priveghiul lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu.

Un luptător din trupele speciale ale Poliţiei, unul dintre mascaţii care a participat la sute de descinderi organizate la locuinţele clanurilor de interlopi, şi la tot atâtea reţineri ale unor infractori recidivişti, a publicat o scrisoare de revoltă cu privire la acţiunile din ultimele zile ale Poliţiei Române.

Deşi scrisoarea este semnată, din motive lesne de înţeles „Adevărul” a ales să nu publice numele poliţistului care critică dur conducerea Poliţiei pe care o acuză că „mănâncă din palma lumii interlope”.

Redăm mai jos întregul mesaj al luptătorului.

”Blocam strazi, oprim tot ce misca, pazim tiganii sa nu fie brutalizati …de cand ne.am transformat in firma de paza a tiganilor ??? De ce toata aceasta desfasurare de forte pentru protectia scursurilor societatii ??? Protectie platita din banii oamenilor care azi dimineata s.au trezit sa plece la munca! La munca !!!!! Ca sa plateasca protectia infectiilor care dorm linistiti si la ora asta , stiind ca militia, pardon firma de paza vegheaza sa nu fie atinsi la aripi ….ce or gandi oamenii normali cand vad ca pentru scursurile astea sunt atatea forte si cand ei, care muncesc si platesc taxe de le ies pe nas, au nevoie de politie si li se spune ca nu sunt oameni, ca nu sunt resurse ??? Ce gandesc colegii nostri, care in exercitarea atributiunilor de serviciu au ajuns sa fie amenintati, batuti, raniti si carora nu li s.a asigurat niciun fel de protectie, nici macar nu au fost lasati sa.si ia pistolul acasa pt protectia lor si a familiilor lor??? Cum este posibil sa acordam atata atentie unor nenorociti care fac atata rau acestei societati, care nu au o zi de munca in viata lor, care nu au platit un leu impozit in viata lor, dar detin palate, masini de zeci si sute de mii de euro si invart milioane de euro in vazul tuturor??? Chiar nu mai avem un singur os in coloana vertebrala??? Chiar am ajuns la stadiul de nevertebrate, de moluste ???? Mi.a placut enorm meseria asta, dar astazi am ajuns sa o urasc din tot sufletul!!!! Am ajuns firma de paza a tiganilor asta se intampla cand apar cumetriile cu tiganii si sefii poliţiei mananca din palma lumii interlope. Atata timp cat sefi mari din politie au tot mancat din mana lor pana acum, nu o sa vedem nici un plan o sa vedem doar balet al fortelor de ordine fara o finalitate anume. Iar amenzile date unor X sunt apa de ploaie in conditiile in care acei X nu au venituri declarate sau ceva pe numele lor sau carte de munca undeva. Acei X nu aduc, nu au adus si nu o sa aduca niciodata PLUS VALOARE unei societati civilizate care plateste taxe si impozite din care mare parte a etniei X e sustinuta cu ajutoare de handicap si bola inchipuita pe munci si alocatii N pentru puradei. Niciodata Politia si-a dat examenul neputintei la masuri si cand a coborat in strada BERECHET fiu de imparat (şeful Poliţiei Capitalei – n.r.) ca sa empatizeze cu ei. Hai ma pe bune?”.

Sindicatele din Poliţie: ”Forţele de ordine au asigurat protecţia unor interlopi”

Scrisoarea luptătorului vine la doar câteva zile de la un alt mesaj critic făcut public de sindicaliştii de la ”Europol”. ”Ţin să vă mărturisesc că inclusiv pe grupurile de poliţişti a fost o mâhnire după ziua de ieri, a fost o frustrare şi a fost o revoltă din partea poliţiştilor. A fost inacceptabil să vedem acel „spectacol” în care zeci de membri ai forţelor de ordine n-au făcut altceva decât să asigure protecţia unei familii de interlopi. Ce încearcă autorităţile să transmită prin astfel de gesturi? Astăzi am văzut că autorităţile le-au pus la dispoziţie celor care participă la această ceremonie măşti şi dezinfectant, în condiţiile în care ei în continuare încalcă legea, fiind un număr mai mare de 50 de persoane la acel eveniment privat, aşa cum a fost el denumit. Noi suntem nemulţumiţi şi frustraţi de această atitudine, pentru că în momentul în care colegii noştri vor fi puşi în situaţia de a aplica legea, cetăţenii le vor arunca în faţă această acţiune”, a explicat Cosmin Andreica.

Moartea interlopului Emi Pian a scos la iveală mai multe nereguli ignorate de autorităţi: printre altele priveghiul liderului clanului Duduianu care nu putea fi organizat, potrivit legii, la domiciliul acestuia. De parcă nu ar cunoaşte legea, autorităţile prezente la faţa locului nu au luat nicio măsură. Mai grav este că acolo a fost joi şi şeful Poliţiei Capitalei, însă s-a comportat ca şi când nu ar cunoaşte legea.

Liderul Clanului Duduianu – Florin Mototolea, zis Emi Pian – a fost ucis de un tânăr barbugiu fără cazier, Richard Emanuel Gheorghe. Surse apropiate anchetei au declarat că autorul crimei este un tânăr de 26 de ani, fără antecedente penale, care a comis fapta în urma unui conflict iscat în timpul unei partide de barbut. -sursa: adev.ro/qeship

