157397 – 02122020 – Omul de afaceri Jaroslav Hascak, care ar fi ordonat uciderea jurnalistului slovac Jan Kuciack, a fost arestat, transmite aktuality.sk. Jaroslav Hascak este cofondatorul Penta Investments, care are investiții în industria medicală, bancară, real estate și aeronautică. Penta, pe care o controlează împreună cu Mark Dospiva, are interese în Privatbanka, în lanțul de farmacii Sensiblu/Dr. Max și operatorul de pariuri sportive Fortuna.

Jaroslav Haščák, cofondatorul Penta Investments, a fost reţinut de poliţia slovacă şi acuzat de fapte de corupţie şi spălare de bani, în urma unei percheziții asupra sediului Penta. Poliția caută documente legate de cazul Gorilla.

Grupul Penta Investments activează pe piața medicală din România, pe segmentul de retail farmaceutic, prin intermediul lanțurilor de farmacii Sensiblu, Punkt și Arta.

Penta Investment Group este acţionarul majoritar al Fortuna Entertainment Group, operator ceh de pariuri sportive şi jocuri de noroc. În 2017 operatorul a preluat în România companiile Bet Active Concept, Bet Zone, Public Slots şi Slot Arena de la Fortbet Holdings.

Grupul Penta Investments şi coproprietarul său, Jaroslav Haščák, au fost asociaţi cu cazul Gorilla, un scandal de corupţie a izbucnit în Slovacia. Compania a negat acuzaţiile şi a interpretat dosarul ”Gorilla” ca fiind fabricat.

Haščák și Czech Dospiva, care studiau amândoi la Beijing, au început să importe textile chinezești în lanțuri de magazine din Cehoslovacia. În timpul privatizării din Slovacia, în 1996, Penta a preluat controlul asupra celui mai mare fond al statului, plătind 20% din valoarea sa reală de piață. Un manager foarte practic, Haščák a creat o competitivitate foarte mare în cadrul companiei, numită System Up or Out.

Jurnalistul Jan Kuciak a documentat anchete despre activitatea dezvoltatorul imobiliar Marian Kocner. Jurnalistul a fost ucis în 2018, împreună cu logodnica sa Martina Kusnirova, la domiciliul său situat la aproximativ 60 km de Bratislava, într-o execuţie în stil mafiot.

Omul de afaceri slovac acuzat că a ordonat asasinarea jurnalistului de investigaţie Jan Kuciak a luat decizia privind eliminarea acestuia după ce a constatat că este imposibil să-l facă să tacă, potrivit unui document judiciar citat luni de numeroase media slovace.

Asasinarea jurnalistului a declanşat ample manifestaţii de protest care l-au forţat pe premierul Robert Fico să demisioneze şi au favorizat alegerea unei avocate anticorupţie, Zuzana Caputova, la preşedinţia Slovaciei. Totodată, ancheta asupra uciderii lui Kuciak a dus la concedierea a 12 judecători suspectaţi de corupţie şi de alte acte reprobabile.

În urma uciderii jurnalistului Jan Kuciak şi a logodnicei sale, în presa slovacă au apărut articole despre amploarea fenomenului corupţiei în interiorul poliţiei.

Un tribunal specializat din Slovacia l-a condamnat în 6 aprilie 2020 pe Miroslav Marcek, fost militar, la 23 de ani de închisoare pentru uciderea prin împuşcare a jurnalistului de investigaţie și a logodnicei sale.

”Am bătut la uşă, domnul Kuciak mi-a deschis. L-am împuşcat în piept”, a povestit la tribunal fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârstă de 37 de ani.

”Din nefericire, am văzut că era cu altă persoană, ea a fugit în bucătărie şi am tras asupra ei. Ştiu că a murit instantaneu. La plecare, am mai tras un foc asupra lui Kuciak, care era întins pe scări”, a adăugat el.

Intră pe fir Parchetul European

Procurorul-șef european, Laura Codruța Kovesi, a declarat, într-un interviu pentru n1info.com, că EPPO va ancheta toate infracțiunile legate de fraude financiare, în special cu fonduri europene, mai mari de 10.000 de euro, inclusiv cazurile investigate de jurnalistul slovac Jan Kuciak și de jurnalista malteză Daphne Caruana Galicia, care au fost asasinați.

”În general, mă voi ocupa de frauda financiară, corupția, infracțiunile gulerelor albe”, a spus ea, descriind noua ei slujbă pe care o va începe la 1 ianuarie 2021, în cadrul Parchetului European (EPPO).

”Acest tip de cazuri se află sub jurisdicția noastră. Ar trebui să spun că infracțiunile care au fost comise după 2017 intră sub jurisdicția EPPO. De asemenea, doamna Galicia și domnul Kuciak au scris mult despre aceste cazuri, au scris despre legăturile dintre politicieni, oameni de afaceri și funcționarii publici care comit acest fel de fraude. Au plătit cel mai mare preț pentru aceasta și sper că EPPO va face o treabă excelentă. Vom investiga toate aceste infracțiuni în mod eficient și, în acest fel, le vom putea aduce o recunoaștere pentru efortul lor în descoperirea și expunerea acestor infracțiuni”, a spus Kovesi.

Jan Kuciak şi logodnica sa, Martina Kusnirova, au fost împuşcaţi mortal, la 21 februarie 2018, la domiciliul lor din satul Velka Maca într-o execuţie de tip mafiot, după ce jurnalistul scrisese mai multe articole despre corupţia la nivel înalt şi despre relaţiile omului de afaceri Marian Kocner cu politicieni slovaci.

Omul de afaceri Marian Kocner, acuzat că a ordonat uciderea lui Jan Kuciak, a fost achitat în septembrie, dar anchetarea crimei a dezvăluit corupţia politică de la nivel înalt şi l-a constrâns pe prim-ministrul din acea perioadă să demisioneze.

Jurnalista malteză Daphne Caruana Galicia a fost ucisă în 16 octombrie 2017, de un dispozitiv exploziv amplasat la mașina ei.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter