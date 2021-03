România, locul 1 în UE privind femeile manager. Afacerile mamelor din România prosperă în online

158683 – 08032021 – În Uniunea Europeană, 37% dintre manageri sunt femei, 28% fac parte din boardul managerial, iar 18% sunt Senior Executives, iar România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană (34%) atunci când vine vorba de femei care conduc afaceri din poziția de Senior Executives, urmată de Estonia (33%), Lituania (30%) și Letonia (29%), potrivit unui raport Eurostat.

Mai mult decât atât, mamele-antreprenor sunt un fenomen apărut recent în România și principalele lor avantaje în pandemia Covid-19 au fost acelea că erau deja obișnuite cu lucrul de acasă și că erau familiarizate cu comunicarea online. Din păcate, totuși foarte puține dintre afacerile mamprenoarelor erau pregătite pentru online înainte de pandemie, iar principalul motiv rămâne costul ridicat al dezvoltării unui website de calitate și investiția financiară destul de mare necesară pentru a deveni vizibil în marea masă de oportunități pe care o oferă internetul.

Mamele antreprenor încep să devină o forță în E-commerce

Sunt peste 500.000 de afaceri active în România care au ca acționar o femeie, iar majoritate afacerilor conduse de femei sunt microintreprinderi (cabinete diverse, saloane de înfrumusețare, magazine, centre educaționale, terapii, mici ateliere de producție etc.), prezența lor online fiind de multe ori redusă la o pagină de Facebook sau un website cu buget redus, care sunt ca niște picături ce se pierd într-un ocean de oferte. Dacă dorești să cumperi ceva de la o mamă-antreprenor, singura șansă să o găsești sunt grupurile de Facebook pentru mămici, care sunt cercuri închise și recomandările sunt total subiective.

Mamprenoare este un Business Hub&Accelerator construit special pe nevoile acestei categorii speciale de mici antreprenori și a venit cu o soluție care adună într-un singur loc afacerile femeilor: o platformă online care este ca un ”site de site-uri” și care permite creșterea vizibilității fiecărei mici afaceri locale. Pe 1 martie s-a lansat varianta îmbunătățită a platformei mamprenoare.eu cu funcționalități premium pentru a oferi și mai multă vizibilitate atât afacerii, cât și mamprenoarei care a creat-o.

“Mamprenoare.eu este alegerea potrivită atât pentru afacerile la început de drum cât și pentru cele consacrate. Un website, hostingul, prezența în social media, e-mail marketingul, campaniile pay-per-click și de marketing automatizat pot însuma costuri de peste o mie de euro pe lună pentru o afacere. Acest buget exclude partea de realizare a identității vizuale și nu putem vorbi și de o strategie de marketing pe termen lung. Mamprenoare.eu reduce acest buget cu până 95%”, Daniela Șuhanea, Senior Marketing Consultant Franc.Agency. “Principiul este simplu: ne promovăm împreună și astfel eficientizăm costurile și creștem performanța promovării în online. Plaforma permite realizarea unui profil de companie standardizat care este asemănător cu un landing page, a unui cont de specialist care este ca un CV online pentru un freelancer sau expert și promovarea evenimentelor sau a produselor proprii în marketplace. Din punct de vedere SEO, cu Mamprenoare ai asigurat faptul că oricine caută pe motoarele de căutare după numele afacerii tale sau numele tău vei fi printre primele rezultate. Mai mult decât atât, se face legătura între antreprenor și afacere, aspect care ajută mult la credibilitate atunci când discutăm de afaceri pornite din pasiune”, explică Alina Bota – Consultant în Personal Branding și Fondator Mamprenoare

Mamele țin la etica în afaceri

Etica în afaceri rămâne o valoare de grup și toate membrele beneficiază de un plus de credibilitate, fiindcă în Mamprenoare sunt acceptate doar afacerile verificate de administratorii platformei. Astfel, nu sunt acceptate în platformă afacerile care nu funcționează legal sau afacerile de tip MLM.

“Când a început pandemia am vrut să îmi închid afacerea, un mic studio care oferea cursuri de teatru și dicție copiilor și adulților. După ce mi-am listat afacerea pe platformă și am început să capăt vizibilitate și sfaturi din partea specialiștilor din comunitate, am decis să continui afacerea și pot să spun că sunt mult mai încrezătoare știind că am alături o echipă de experți”, declară Phd. Oana Pocan – Studio Impro Cluj.

Adaptabilitatea rapidă la situații nu tocmai confortabile este dovada clară a puterii mamprenoarelor de a crește afaceri chiar și în perioade dificile.

“Pandemia ne-a învățat pe toți un lucru care, pentru mamprenoare, este un obiectiv încă de la înființare, în urmă cu 5 ani: dacă adunăm la un loc toate micile afaceri locale ale femeilor, care sunt răspândite online și care se luptă pentru vizibilitate și le oferim posibilitatea să aibă o imagine coerentă și posibilitatea să fie găsite ușor după localitate/domeniu, fiecare dintre noi poate crește mult mai repede decât separat. Și dacă putem face asta reducând costurile de promovare cu peste 95% și timpul investit în această activitate, atunci resursele salvate astfel pot fi îndreptate înspre dezvoltarea afacerii și spre familie”, conchide Alina Bota – Fondator Mamprenoare.

Mamprenoare este un Business Hub & Accelerator înființat în urmă cu 5 ani de către Alina Bota – Antreprenor, Business & Personal Branding Consultant, care a avut inițial ideea de a-și conecta clientele din toată țara pentru a face parteneriate și a se susține reciproc. Comunitatea a crescut exponențial în mai multe orașe din țară și a devenit un adevărat accelerator de creștere pentru afacerile mamelor din România și un mijloc de conectare și socializare între mamele românce de pretutindeni.

