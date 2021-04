Deputatul Ghiță zice că primește mesaje prin care i se spune că ”la cei tineri (internați de Covid) li s-au preluat organele”

159131 – 08042021 – Deputatul PSD de Ilfov, Daniel Ghiță, continuă seria declarațiilor prin care vrea să iasă în față cu orice preț. ”Mulți oameni îmi trimit mesaje, au impresia că la cei tineri (internați de Covid) li s-au preluat organele, și de aceea există acest “protocol macabru“!?”, scrie Ghiță într-o postare pe facebook.com.

”Oamenii nu înțeleg aceasta barbarie: fără slujbă, preot, fără familie, aruncați in groapă ca animalele. De ce ați făcut asta? Dacă nu s-a făcut nicio autopsie, bolnavilor de Covid? Familia nu a văzut trupul sau nu a avut ocazia să vorbească cu cei dragi ( înainte să moară) de unde știm noi că nu au fost uciși ? De unde știm că nu le-au fost preluate organele? Poți comite o crimă ușor, rămâi nepedepsit. Arunci trupul in sac de gunoi, goi, și la groapă. Cine află adevărul?”, ”De ce nu se autosesizează Parchetul General al României ? SRI ? Nu mai avem oameni curajoși ? Totul a devenit politizat? Ce justiție există in România, când politicul se folosește de poliție, Jandarmerie, parchete, judecătorii, împotriva poporului său?”, scrie Ghiță, printre altele,care zice că va depune plângere penală la Parchet ”pentru crimă împotriva umanității, abuz de putere, etc , tuturor persoanelor, care au luat aceasta decizie, din Aprilie 2020- 08.04.2021”. – viitorulilfovean.ro

