Interlopii au devenit influenceri sub nasul poliției

Live-uri cu momente din viata lor sau amenintari pentru rivali, pot fi vazute ”la liber” pe platformele de socializare. Iar aceste mesaje se viralizeaza instant, facand zeci sau chiar sute de mii de vizualizari, like-uri, share-uri si primind sute de comentarii.

Unii dintre ei par sa rivalizeze din punct de vedere al traficului pe internet cu vedete autohtone, recunoscute. De ce ii urmaresc romanii pe infractori pe retelele de socializare? Se pare ca o parte din vizibilitatea acestora vine si din stirile oferite de presa despre momente spectaculoase din viata lor, insa foarte multi sunt urmariti de tineri si adolescenti care fac din ei adevarati idoli, spun specialistii, scrie Teodor Șerban pe ziare.com.

De ce ii urmarim pe interlopi pe retelele de socializare

”Informatia negativa atrage. La un articol de cultura nu se uita foarte multi. Gradul de cultura este scazut. Probabil ca doar un sfert din populatie este reprezentat de intelectuali, restul fiind in categoria medie si chiar sub medie. Ce citesc si urmaresc acestia din urma? Cancanuri. Toti interlopii si manelistii sunt pe prima pagina. Cancanul atrage, insa cel mai mult faptele cu violenta, pentreu ca acolo este sange, durere, teama. Este raul, iar acest rau atrage. Oamenii cauta senzationalul”, a explicat pentru Ziare.com psihologul criminalist Liviu Chesnoiu.

Block lui Mircea Nebunu’

La inceputul anului interlopul Romi Negus (Romulus Markovics) din Oradea, le cerea membrilor gruparii sale sa il blocheze pe Facebook pe Mircea Nebunu’ (Mircea Balus), liderul gruparii Sportivilor din Bucuresti. Desi rude prin alianta, acesta din urma fiindu-i nas lui Negus, cei doi au avut ceva de impartit iar amenintarile au curs rauri pe retelele de socializare.

Postarea lui Romulus Markovics pe Youtube are peste 160.000 de vizionari.

”Cel care te vezi in stare sa-mi iei sapca din cap, sa-ti ajute Dumnezeu”

Si Ciprian Pian, noul sef al clanului Duduianu, dupa moartea liderului Emi Pian in august 2020, „se lupta” cu rivalii pe YouTube si Tik-Tok. Are sute de mii de urmaritori. ”Chiar te rog din sufletul meu, care te vezi in stare sa imi iei sapca din cap si sa nu mai mi-o dai, sa iti ajute Dumnezeu si Isus Hristos, Ai inteles? Si mai departe, intelegeti voi. Ca vad ca ati avansat asa… v-am lasat in pace sa vad unde ajungeti fiecare… direct la t*** (cuvant peiorativ- n.red.) ma refer. Nu la romani, direct la t*** (cuvant peiorativ- n.red.) personal… Care ai ceva cu mine sau cu fratii mei… eu evit sa nu ajungem dusmani cu verii nostri si voi nu tineti cont. Cine mi-a luat sapca din cap, ori acum, ori peste 10 ani, tot trebuie sa mi-o dea inapoi”, spune Laurentiu Duduianu, cunoscut ca Ciprian Pian, pe canalul de YouTube. Filmul care facuse peste 140.000 de vizualizari, anul trecut, nu mai este dispobilil in prezent.

Amenintare pe Facebook: ”Maine, poimaine, suntem obligati sa punem mana pe pistol si cutit”

In luna iulie, clanul Sadoveanu isi ameninta rivalii, in parcarea unui hypermarket din cartierul Militari intr-un live pe Facebook. ”Fiecare ne-am luat cartierul nostru! Nu aveti voie, vere, sa veniti peste zonele noastre: 1 Mai, Grivita, Chibrit, Giulesti, Chiajna, Dragomiresti. Duceti-va, frate, in oras! Duceti-va unde nu sunt tiganii de tiganie! In caz ca va faceti ambitii, pur si simplu se irita tigania! Daca nu luati in seama, facem belea chiar daca ajungem la puscarie! Noi suntem obisnuiti cu puscariile!”, spune unul dintre liderii clanului Sadoveanu.

Adrian Beleaua, live-uri pe TikTok despre tot ce face

Insa cel mai ”influencer” dintre toti pare sa fie Adrian Beleaua, fratele maic al temutului Costel Corduneanu de la Iasi.

In cea mai recenta postare pe TikTok a povestit ca isi va cumpara palmieri pentru curtea sa. Peste 35.000 de oameni au vizionat filmuletul, iar un alt video cu Adrian Corduenanu dand carnati la cainii din curti, a facut 258.000 de vizualizari si are peste 180 de comentarii. Unii internauti glumind ca le da mancare cainilor sa nu il latre noaptea.

De altfel, Adrian Beleaua se pare ca a inteles cum isi poate face reclama pe retele de socializare, el postand constant filme de la antrenament, de la petreceri si chiar si cu momente in care incalca legea. – sursa: ziare.com. foto: Ciprian Pian

