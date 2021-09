Agresorii sexuali ai minorilor nu mai scapă de închisoare

161369 – 23092021 – USR PLUS a depus un proiect de lege prin care orice act sexual cu un minor sub 14 ani va fi încadrat în mod sigur la infracțiunea de viol.

Statul român consideră că minorii trebuie să împlinească vârsta de 14 ani pentru a beneficia de buletin și de drepturile cetățenești, însă legislația este mult mai permisivă atunci când se raportează la agresiunea de viol, care este încadrată de cele mai multe ori ca fiind un act sexual cu un minor. Pentru a argumenta faptul că fetele de 10-14 ani au consimțit la întreținerea relațiilor sexuale, au fost folosite elemente precum faptul că nu au țipat, nu au spus părinților, au fost îmbrăcate provocator sau i-au însoțit pe bărbați fără să realizeze ce va urma.

Prin condamnarea statului român la CEDO în 2016, România a intrat într-un proces de supraveghere pentru incapacitatea de a dezvolta o practică judiciară consacrată și uniformă în legătură cu noțiunea de consimțământ în cazurile de infracțiuni sexuale cu minori.

Raportul Inspecției Judiciare din 2021 vine și reiterează concluzia CEDO din 2016 și anume ca nu există o practică consacrată și uniformă în legătură cu noțiunea de consimțământ în cazurile de infracțiuni sexuale cu victime minore. În funcție de parchetul sau instanța la care ajunge cazul unei victime cu vârsta sub 12 ani, el poate fi judecat fie ca act sexual cu minor fie ca viol.

„Studiile demonstrează că un copil cu vârsta între 11 și 14 ani nu are capacitatea să înțeleagă implicațiile și consecințele unui act sexual, deci nu își poate exprima consimțământul în mod real în fața unor agresori cu vârste de 3 ori mai mari decât el. Este necesară modificarea Codului Penal astfel încât să nu mai existe posibilitatea ca infracțiunea de viol asupra unui minor sub 14 ani să fie preschimbată în infracțiunea de act sexual cu un minor și un copil de 11 ani sa fie violat de un adult de 52 de ani, iar instanța să considere că avem de-a face cu un consimțământ al acelui copil. Am depus acest proiect tocmai pentru a ne asigura că violatorii nu vor mai primi pedepse cu suspendare, iar situațiii precum cea expusă mai sus nu vor mai exista. Este de datoria noastră sa ne protejăm copiii, iar agresorii sexuali trebuie pedepsiți drastic în orice context, cu atât mai mult atunci când e vorba de pedofilie”, afirmă Monica Berescu, deputat USR PLUS și unul dintre inițiatorii proiectului de lege.

Co-inițiatori ai acestei modificări legislative sunt și Anca Dragu, președinta Senatului României, precum și deputații USR PLUS Oana Țoiu și Andrei Lupu.

„În 2016, statul român a fost condamnat la CEDO pentru încălcarea obligației sale de a proteja legal minorii împotriva tratamentelor degradante și de a urmări interesele lor în aplicarea actelor de justiție. În continuare, ​​3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fapte consimțite, ceea ce reflectă o realitate cruntă a modului în care șansele copiilor la dreptate sunt diluate în deciziile judecătorești. Practica europeană aplică deja pedepse mai aspre agresorilor care abuzează sexual un minor sub 15 ani, exemple fiind Germania și Franța. În fața unui fenomen cumplit precum violul, copiii din România trebuie protejați mai bine prin lege. Nu avem voie să lăsăm loc interpretărilor atunci când copiii au nevoie de protecție și dreptate”, afirmă Anca Dragu, senatoare USR PLUS și președinta Senatului.

„În jumătate din dosarele din instanță cu privire la infracțiunea de act sexual cu un minor victima avea sub 15 ani, dar nu a putut dovedi constrângerea, or noi considerăm că, atunci când făptuitorul este adult, trebuie eliminată posibilitatea de acum a pedepselor cu suspendare. E necesar să ne referim corect la realitatea asta ca să diminuăm și stigma asupra victimei: e viol. Cadrul legal și toleranța socială care au permis violatorilor de 50 de ani sa plece liniștiți acasă după ce au abuzat copile de 8-14 ani, doar pentru că nu au existat dovezi suficiente că s-au opus, trebuie să se schimbe. Propunerea legislativă este parte a unui pachet mai larg, în lucru în baza propunerilor organizațiilor neguvernamentale și cu componente esențiale de prevenție, dar și claritatea pedepsei va da un semnal de descurajare a acestor comportamente in societate”, precizează Oana Țoiu, deputată USR PLUS și președinta Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților.

„Odată ce această lege va fi adoptată în România, automat orice act sexual cu un minor sub 14 ani va fi considerat viol, cu o singură excepție, când între cei doi există o diferență de 3 ani. Dacă până acum aveam condamnări doar pentru 3.000 de cazuri din 18.000 de sesizări ale unor infracțiuni sexuale cu victime minore, condamnări pentru infracțiuni mai puțin grave, precum actul sexual cu un minor, odată cu adoptarea acestei legi va crește și gravitatea pedepselor prin încadrarea diferită a faptelor”, declară Andrei Lupu, deputat USR PLUS și membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Această modificare a legii este esențială pentru că, în ultimii 5 ani, 2.037 de dosare cu privire la infracțiunea de act sexual cu un minor au ajuns în instanțele românești, în aproximativ 50% dintre acestea victimele având vârsta sub 15 ani. În aceeași perioadă, au fost judecate 355 de dosare de viol în care victima avea sub 16 ani. Reiese așadar faptul că majoritatea actelor sexuale cu un minor sunt încadrate ca acte sexuale consimțite și nu ca infracțiune de viol. Totodată, jurisprudența a arătat că, dacă există urme ale constrângerii fizice, fapta este încadrată ca infracțiune de viol, iar dacă nu, ca act sexual cu minor.

În puține cazuri se iau în considerare factori secundari, precum posibilitatea existenței constrângerii psihice sau inabilitatea victimei de a înțelege în întregime consecințele deciziilor sale.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...