PNL merge în continuare pe mâna lui Cîțu

161083 – 02092021 – Biroul Politic Naţional al PNL a votat, joi, susţinerea lui Florin Cîţu în funcţia de premier, în cadrul ședinței convocate de acesta, după ce USR PLUS a anunțat că nu vor mai guverna sub conducerea lui.

Potrivit unor surse SpotMedia, au participat 54 din cei 80 de lideri liberali și au votat în unanimitate susținerea lui Cîțu.

Premierul ar fi spus că așteaptă ca USR PLUS să revină la sentimente mai bune și să facă o nominalizare pentru Ministerul Justiţiei, după ce l-a demis miercuri seară pe Stelian Ion și președintele Klaus Iohannis a semnat decretul. Un nou BPN va avea loc vineri, de data aceasta în format fizic, după ce cel de azi s-a ținut online.

Informația a fost confirmată, la Antena3, de Alina Gorghiu: ”Am fost peste 70% dintre colegi la acest BPN, indiferent de competitorul pe care îl susținem. Nu vrem ieșirea de la guvernare a USR PLUS, dorim continuarea acestei coaliții ca un semn de continuitate, sunt convinsă că momentul de tensiune generat în aceste zile va fi unul care se va aplana pe parcursul timpului”.

Ea a spus că le respectă pasiunea celor de la USR PLUS, dar se comportă ca niște ”copii răsfățați” când anunță că vor vota împotriva propriului guvern, ca PSD, alături de social-democrați și cei de la AUR.

În schimb, deputatul USR PLUS Ionuț Moșteanu a anuntat, la Antena3, că merg mai departe cu moțiunea și au voturile necesare pentru a o depune. Anterior, deputatul USR PLUS Cristian Seidler anunțase, tot la Antena3, că nu există reconciliere cu Cîțu premier. ”Nu are ce să ne mai promită. Cîțu cade, coaliția rămâne, va fi un alt guvern PNL-USR PLUS- UDMR din care Florin Cîțu nu va mai face parte”, a spus Seidler.

