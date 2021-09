USR PLUS și AUR – moțiune de cenzură comună

161085 – 02092021 – USR PLUS discută cu AUR depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Cîțu, a anunțat joi Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR. El a spus că cele două partide au împreună 122 de parlamentari, număr suficient pentru a depune o moțiune.

PSD a anunțat că nu va vota decât propria moțiune de cenzură.

Întrebat dacă miniștrii USR PLUS vor demisiona, Moșteanu a spus că ”toate opțiunile sunt pe masă. E foarte periculos să-l lăsăm pe Florin Cîțu cu toată puterea în mână, am văzut cum folosește puterea în interes propriu”.

Moșteanu: ”Premierul Cîțu a pierdut susținerea USR PLUS, funcționează fără o majoritate parlamentară. Am cerut o ședință a coaliție, mâine. Premierul Cîțu trebuie să facă un pas în spate. USR PLUS nu vrea să facă troc de ministere. Nu se va întâmpla. Dacă Florin Cîțu se agață de scaun, îl vom da jos în Parlament. Am discutat cu toate partidele despre o moțiune de cenzură. Am discutat cu cei de la AUR să vedem dacă avem o variantă, avem 122 de semnături, deci putem depune o moțiune, rămâne să discutăm despre text. Aș vrea să nu ajungem aici, dar asta depinde de maturitatea politică a lui Florin Cîțu”.

Co-fondatorul AUR, George Simion, a declarat, joi, la rândul său, că va depune propria moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. ”Vom strânge semnături de la toți. Chiar e important textul moțiunii? Sigur vom depune, cu toate forțele, cu toți cei care doresc să își pună semnătura pe căderea Guvernului Cîțu. Nu știu cine stă în spatele acestor partide ca să se uite la un punct și o virgulă din textul moțiunii. Nu cred că PSD trebuie să fie iar prima vioară în depunerea unei moțiuni, după ce au eșuat în iunie. Cum vă gândiți că USR va vota moțiunea PSD la cât se urăsc?”, a declarat Simion.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...