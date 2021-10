161710 – 13102021 – Premierul desemnat Dacian Cioloș a povestit, miercuri, cum s-a desfășurat ora de negocieri de la sediul PNL. Chiar dacă nu s-a stabilit nimic concret, liderul USR spune că discuțiile au fost bune și că acum atât Florin Cîțu, cât și Kelemen Hunor au nevoie de discuții în partid, pentru a vedea ce variantă vor susține, urmând să se reunească vineri pentru noi negocieri.

Cioloș spune că așteaptă de la cei doi lideri să spună fie dacă sunt de acord să se refacă coaliția, fie dacă vor susține un guvern minoritar USR.

”Le-am expus planul meu și le-am spus că intenția mea e să formez un guvern, iar prioritatea e refacerea coaliției. Le-am spus că ăsta este obiectivul meu și al USR, să dăm un guvern României cât mai repede, să mergem cu o soluție în Parlament cât mai rapid. Dată fiind gravitatea situației cred că nu putem aștepta discuții foarte lungi. Colegii – președintele PNL Florin Cîțu și Kelemen Hunor – mi-au spus că au nevoie de o discuție în partid și că vineri vom avea o nouă întâlnire ca să vedem care sunt deciziile. În principal Florin Cîțu are nevoie de această discuție. Le-am explicat că ne-am dori o soluție cât mai rapidă, am intat în câteva detalii, le-am prezentat programul pe care noi l-am pregătit. Am avut reacții aș zice pozitive, așa încât așteptăm acum decizia PNL și decizia UDMR, dacă sunt gata să înceapă negocierile. E important să vedem în ce măsură PNL și UDMR își asumă această responsabilitate. Am auzit și de-o parte și de cealaltă că formula viabilă și cea mai relistă e între cele trei partide, cu susținerea minorităților. Eu am fost foarte clar că pentru noi nu există altă formulă, nici cu PSD, nici cu AUR. Să vedem dacă PNL-ul va fi responsabil în această situație de criză, în condițiile în care nu a venit cu o propunere de premier”, a spus Dacian Cioloș, într-o conferință susținută de la sediul USR.

Jurnaliștii au vrut să știe dacă s-a pus problema retragerii lui Cioloș și susținerea unui eventual premier de la PNL. Liderul USR a dat, neclintit, același răspuns, amintind că liberalii au ales să nu meargă la Cotroceni cu un nume, scrie Spotmedia.ro.

”Am constatat cu toții că PNL-ul nu a făcut o propunere de premier acum. E o propunere de premier pe masă și să vedem dacă sunt gata să contribuie la această propunere de premier desemnat. Eu am un mandat și trebuie să duc la capăt acest mandat. Dacă PNL și-ar fi dorit să facă o propunere de premier puteau să o facă. Deocamdată răspunsul lor trebuie să fie legat de propunerea de premier pe care a făcut-o Klaus Iohannis”, a spus Cioloș.

Jurnaliștii au vrut să știe și dacă au existat reproșuri, având în vedere că inclusiv Kelemen Hunor a amintit în declarația de după discuții de votul USR de la moțiune, împreună cu AUR și PSD. ”Dl Cîțu nu mi-a spus ‘nu mai discutăm pentru că ați avut acel vot’. Știe foarte bine contextul în care a avut loc acel vot, acum discutăm despre viitor”, a spus liderul USR.

Premierul desemnat a reiterat crizele cu care se confruntă România – cea sanitară și cea a creșterii prețurilor la energie, dar și la bunuri și alimente -, și a spus că discuțiile se poartă politic și rațional, și nu e loc de emoții.

”Astea sunt preocupările românilor acum, nu comentariile, și emoțiile și sentimentelor unuia sau altuia”, a mai spus Cioloș.

