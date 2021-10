Orban nu se lasă dus din viața politică

161521 – 04102021 – Fostul lideral al PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică seara, la Realitatea PLUS că tot ce s-a întâmplat duminica trecută la congresul PNL l-a făcut să se gândească dacă mai are ce căuta în acest partid. Orban a mai spus că ”atunci când va fi convins că PNL a devenit o carcasă care nu mai are nici o legătură cu partidul istoric” este gata să facă o construcție politică care să continue Partidul Național Liberal. ”Pe mine ce s-a întâmplat la duminică la PNL m-a făcut pentru prima dată să mă gândesc dacă mai am ce căuta în acest partid”, a declarat Orban. El susține că au existat patru sisteme de control al votului, printre care și fotografierea și verificarea votului. ”Să vezi miniștri, să vezi prefecți care controlează votul, primari, să-i impiedice pe oameni, așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Peste aceste lucruri eu nu pot să trec. Ce garanție am că aceste lucruri nu se vor mai întâmpla”, a mai spus Orban.

Orban a mai spus că noua conducere a PNL nu mai are nici o legătură cu liberalii.

Ludovic Orban a pierdut, după cum se știe, în fața lui Florin Cîțu competiția internă din PNL.

