Toate pensiile vor fi calculate în funcție de contributivitate

161753 – 16102021 – Premierul demis Florin Cîţu a explicat sâmbătă, într-o declarație de presă, de ce parlamentarii PNL au votat în această săptămână alături de cei ai PSD împotriva legii depuse USR care prevede abrogarea pensiilor speciale pentru primari. Urmează votul în plenul Camerei Deputaţilor, care este prima sesizată în cazul acestui proiect de lege, după care el își va continua traseul la Senat, care este camera decizională.

Cîţu susţine că Guvernul are în plan recalcularea tuturor pensiilor, în aşa fel încât ele să fie stabilite pe bază de contributivitate, aşa că nu avea rost ca în Parlament să fie adoptată o altă lege în domeniul pensiilor. ”Aici eu aş vrea să fim foarte pragmatici. În fosta coaliţie, aveam un grup de lucru care se uita sau trebuia să găsească soluţii exact pentru sistemul de pensii. Noi vrem să trecem toate pensiile pe contributivitate. Nu are sens să avem în Parlamentul României – şi asta i-am rugat pe parlamentarii PNL – să nu avem tot felul de proiecte care merg împotriva a ce facem noi sau împotriva a ce am avea să facem în programul de guvernare. Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii şi toate pensiile vor fi incluse acolo. Nu are sens să luăm decizii în Parlamentul României care merg împotriva a ceea ce vom face în viitor”, spune prim-ministrul.

Despre majorarea pensiilor începând de anul viitor, premierul spune că deocamdată nu s-a stability procentul.

Guvernul va reduce TVA pentru energie

Florin Cîțu a precizat sâmbătă că Guvernul va susține în continuare compensarea facturilor la energie pentru români, anunțată pentru această iarnă și va lua în calcul și reducerea temporară a TVA de la 19% la 5% pentru energie.

Premierul demis a susținut că Guvernul are bani să ajute primăriile să suporte costurile termoficării, doar că e nevoie de o soluție unitară pentru alocarea acestor bani.

Întrebat ce măsuri se vor lua în legătură cu plafonarea prețurilor la energie, în această iarnă, Cîțu a susținut că luni vor fi discutate detaliile. „Dacă Ministerul Finanțelor este de acord, s-ar putea ca pentru șase luni sau până la începutul lui martie să reducem TVA pentru cele 500.000 IMM-uri, de la 19 la 5% pentru facturile la energie. E o măsură care e recomandată și de Comisia Europeană. Dacă se poate face, o susțin 100%. Impactul la buget ar fi mare. Dar avem creștere economică și ne permitem. Dacă nu aveam creștere economică și mai multe resurse la buget, nu puteam influența. Pentru că o scădere a TVA înseamnă o gaură la buget, deficit”.

Despre modul în care vor fi plafonate prețurile la energie, premierul demis zice că acesta este încă în discuție. ”Aici a trebuit să se facă niște compensări. Din 3 surse s-au dat primăriilor bani. Știu că toate cer bani. Dar ar trebui să ne uităm și la cum și-au redus cheltuielile, ca să facă rost de bani. În rectificarea bugetară s-au alocat resurse. S-au dus mai mult spre primăriile cu colectare proastă. Apoi, din fondul de rezervă s-au dus bani la localitățile calamitate de unde au venit cereri. La ultima, criteriile s-au transmis prin prefecți căttre primării. Și de termoficare ne vom ocupa. Dar trebuie să existe o soluție unitară. Și asta va însemna cheltuială de la bugetul de stat. Deși, dacă suntem oneşti, ar trebui să ne uităm ce economii au făcut aceste primării. Vom avea bani să dăm, că avem această creștere economică. Dar dacă o primărie cere bani pentru că nu are nici măcar pentru plata salariilor, atunci cum își justifică ea activitatea?”, spune Florin Cîțu.

