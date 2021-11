Cîțu: Indiferent de formula de guvernare, PNL nu va abdica de la principii și nu va crește taxele

162078 – 05112021 – Premierul interimar și președintele PNL, Florin Cîțu, le-a trasmis un mesaj antreprenorilor din țară, în cadrul evenimentului „Topul Naţional al firmelor private din România”. Cîțu le-a garantat acestora că partidul său nu va abdica de la principii și nu va crește taxele, indiferent de formula de guvernare pe care o va alege.

Prezent, vineri, la evenimentul „Topul Naţional al firmelor private din România”, preşedintele PNL le-a transmis reprezentanţilor IMM-urilor că, indiferent în ce formulă de guvernare vor merge, partidu nu va abdica de la principii şi va plăti facturile la timp, va fi un partener onest şi transparent al mediului de afaceri şi nu va mări taxele.

„Antreprenorii şi IMM-urile şi cei mari împreună am trecut printr-o perioadă dificilă şi încă mai avem în faţa noastră câteva provocări. Am încercat în această perioadă, din momentul în care am preluat Ministerul Finanţelor acum doi ani de zile, să implementăm câteva lucruri şi nu credeam că o să vină această perioadă dificilă.

Am vrut să facem un statul român un partener onest, de încredere pentru mediul de afaceri. Asta a însemnat câteva lucruri simple: să plăteşti facturile la timp şi să nu schimbi prin surprindere Codul Fiscal. Am spus din primul moment că nu vom creşte taxe şi până acum m-am ţinut de cuvânt. Au fost foarte multe voci care au spus că nu se poate nici una, nici alta. Împreună am reuşit asta!”, a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu le-a mulțumit antreprenorilor pentru reziliența din această perioadă a crizei sanitare și i-a asigurat că Guvernul va face orice pentru a nu închide din nou economia.

„În momentul în care România a trebuit să închidă economia în 2020, în martie, atunci a fost un moment în care am stat şi m-am gândit. Nu vedeam soluţii. A fost complicat, dar împreună am reuşit să trecem peste asta. Acel şoc mi-a arătat că economia României poate să facă faţă, dar totuşi mi-am dat seama că dacă am repeta acea experienţă, ar însemna un cost mult prea mare pentru noi toţi Vom face orice ca să nu mai închidem economia”, a mai afirmat Cîţu, precizând că astăzi România este ţara cu cele mai rapide reveniri ale economiei din Uniunea Europeană, cu deficit în scădere şi venituri mai mari la buget.

„Putem să venim şi cu măsuri în sprijinul IMM-urilor, pentru a nu fi afectate de creşterea preţurilor la energie şi la gaze”, a spus Florin Cîţu, arătând că toate acestea pot fi făcute pentru că ”am avut o economie performantă anul acesta”. Digi24.ro